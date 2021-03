Les Denver Nuggets remportent la victoire sur les 76ers de Philadelphie 104-95

31/03/2021 à 05:50 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner à domicile pour Philadelphie 76ers par 104-95 dans une nouvelle journée de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Denver Nuggets ont remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks 126-102, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires consécutives, tandis que les 76ers de Philadelphie ont perdu avec LA Clippers par 122-112 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites lors des cinq derniers matches. Pépites de DenverAprès le match, il reste en barrage avec 29 matchs gagnés sur 47 joués. Pour sa part, Philadelphie 76ers il continue également en play-off avec 32 victoires en 47 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a mis en vedette les joueurs des Denver Nuggets, ils ont atteint une différence de 22 points (41-19) pour conclure avec un 44-22. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs des Denver Nuggets ont augmenté leur différence et ont continué à mener par 24 points (60-36) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 24-23. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 68-45 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, il a réduit les distances sur le tableau de bord Philadelphie 76ersEn fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et a réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 20-26 et un résultat global de 88-71. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont également réduit les différences, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2, bien que cela ne soit pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est conclu avec un résultat partiel de 16-24, mettant fin à cela. parti avec un résultat final de 104-95 en faveur de Pépites de Denver.

Au cours de la réunion, la participation de Michael Porter et Jamal Murray, qui a obtenu 27 points, quatre passes et 12 rebonds et 30 points, quatre passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Tyrese Maxey et Dwight Howard, avec 13 points, une passe et deux rebonds et 10 points, une passe et sept rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement de la compétition Pépites de Denver va affronter LA Clippers dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de Philadelphie 76ers être Les Cavaliers de Cleveland, avec lequel vous verrez les visages dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.