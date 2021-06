Les Denver Nuggets scellent leur passe ronde après avoir battu les Portland Trail Blazers 115-126

04/06/21 à 09:56 CEST

pépites de Denver gagné à domicile à Portland Trail Blazers par 115-126 lors du sixième et dernier match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de pépites de Denver, l’égalité se termine par un résultat de 2-4, donc les joueurs de pépites de Denver Ils seront en demi-finale de la Conférence Ouest car il n’y a pas assez de matchs pour que leur adversaire revienne.

Le premier quart a connu plusieurs mouvements au tableau d’affichage et s’est terminé par un 33-29. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se démarquer dans le jeu électronique et a augmenté la différence à un maximum de 10 points (63-53) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 68-61 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs des Denver Nuggets ont réussi à se rapprocher du tableau de bord. En fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et ont réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 33-37 (et un total de 101-98). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau des alternances dans la lumière jusqu’à ce que l’équipe visiteuse réussisse à fermer la salle avec un résultat partiel 14-28. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 115-126 en faveur de pépites de Denver.

Une grande partie de la victoire de pépites de Denver a été cimenté de 36 points, six passes et huit rebonds de Nikola Jokic et les 22 points, neuf passes et quatre rebonds de Mont morris. Les 28 points, 13 passes et quatre rebonds de Damien Lillard et les 21 points, trois passes et quatre rebonds de Cj McCollum ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers A remporté le match.