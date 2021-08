Les Denver Nuggets signent Markus Howard

Les différentes franchises de la NBA continuent de faire des mouvements pertinents lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux joueurs et d’améliorer leurs équipes, et l’une des dernières signatures confirmées est celle de Nuggets de Denver.

Les hommes de Mike Malone s’ajoutent à leur roster Markus Howard, le jeune meneur qui a terminé sa période universitaire à Marquette et qui alternera sa présence dans les Denver Nuggets avec l’équipe de G-League affectée à l’équipe du Colorado. Autrement dit, les Nuggets signent Markus Howard via un double contrat et assurent sa présence dans l’équipe de l’Ouest du pays. Présent et futur à Denver.