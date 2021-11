Les dépanneurs japonais font face à une pénurie de poulet frit

Cela a fait les nouvelles du soir au Japon. Capture d’écran : FNN/YouTube

Les entreprises du monde entier s’inquiètent des pénuries de puces. Mais au Japon, si vous aimez le poulet frit de dépanneur, ajoutez un autre souci à votre liste. Family Mart est à court de son délicieux Famichiki.

FNN via Oona McGee rapporte que la propagation du coronavirus en Thaïlande, où Family Mart obtient son poulet pour Famichiki, provoque des pénuries d’approvisionnement.

Le poulet frit de dépanneur japonais est merveilleux. Ne me croyez pas ? Dans un épisode de Ugly Delicious, le chef David Chang a déclaré que ce qu’il aimait le plus dans les dépanneurs japonais, ce sont les collations au poulet. L’essor du poulet de dépanneur au Japon a rendu les choses difficiles pour KFC, car le poulet frit était considéré comme un fast-food légèrement plus cher et plus haut de gamme. Les dépanneurs ont changé cela, rendant le délicieux poulet frit facilement et largement disponible.

Apparemment, tous les magasins de proximité au Japon en ont : Lawson est célèbre pour ses pépites de poulet Karaage-kun, tandis que 7-Eleven a Nanachiki et Mini Stop a Super Juicy Chicken. Mais le Famichiki de Family Mart est si populaire qu’un kit à domicile a été lancé au Japon, ainsi que l’huile frite spécifique qui avait été développée juste pour que le personnel du dépanneur puisse faire frire un délicieux poulet.

Mais maintenant, en raison de problèmes d’approvisionnement, les fans de poulet de dépanneur pourraient avoir plus de mal à obtenir leur solution frite. Pour faire face à la pénurie, Family Mart réduit ses ventes afin d’avoir suffisamment de poulet frit le mois prochain à Noël. Au cours des dernières décennies, KFC a été le repas par défaut à Noël au Japon, mais la présence de Famichiki pendant les vacances a sans aucun doute augmenté ces dernières années.

Nippon TV rapporte que les pénuries de poulet thaïlandais ont également un impact sur 7-Eleven au Japon. La chaîne a temporairement cessé de vendre certaines de ses collations au poulet et recommencera à les vendre en fonction de l’impact de la pandémie en Thaïlande. Lawson n’a pas révélé où il s’approvisionne en poulet, mais affirme que ses collations ne seront pas affectées. Ouf, c’est bon.