Les départs de Tim Cook à 4 heures du matin expliqués; Apple moins excitant qu’avant

Les départs de Tim Cook à 4 heures du matin sont légendaires. Une nouvelle interview avec le PDG d’Apple s’ouvre avec son explication des raisons pour lesquelles il est à son bureau à ce moment-là.

Parallèlement à de nombreux entretiens standard, un cadre supérieur d’Apple est cité déclarant qu’Apple était plus magique, plus excitant, lorsque Steve Jobs dirigeait l’entreprise…

Dans une interview avec l’Australian Financial Review, Cook a déclaré que 4 heures du matin était le seul moment de la journée où il avait le contrôle.

Je le fais parce que je peux mieux contrôler le matin que le soir et tout au long de la journée. Il se passe des choses tout au long de la journée qui vous font dévier de votre cap. Le matin est à vous. Ou devrais-je dire, le petit matin est à vous.

Il donne ensuite le baratin habituel sur l’utilisation d’une partie de ce temps pour lire des centaines d’e-mails de clients.

« Je ne peux pas tous les lire, non. Je n’admettrais pas avoir fait ça. Mais j’en ai lu un nombre extraordinaire. Cela me permet de garder le pouls de ce que les clients ressentent, pensent et font. Il les transmet dans l’entreprise, à l’équipe qui, selon lui, a besoin de commentaires. C’est un moyen aléatoire de rester en contact avec les différents coins de l’empire Apple.

Il y a beaucoup d’autres extraits sonores familiers dans l’interview. C’est un grand adepte de la réalité augmentée. La technologie peut être utilisée en bien ou en mal. Apple fabrique des technologies conçues pour enrichir la vie des gens. L’entreprise réfléchit très attentivement à tout ce qu’elle fait. Apple est guidé par ses valeurs. La vie privée est un droit humain. Il accueille la concurrence. Apple n’a à cœur que les intérêts des clients dans des choses comme le contrôle de l’App Store. Apple a permis aux développeurs de générer 600 milliards de dollars de revenus.

Une autre chose qui devient maintenant une partie standard d’une interview de Cook est qu’il est juste que les actions d’Apple soient soumises à un examen réglementaire, mais la société ne pense pas qu’elle fasse quoi que ce soit de mal.

L’industrie technologique est devenue un élément tellement important de l’économie, il est naturel qu’elle soit examinée […] Tout type de réglementation doit être justifié en étant bon pour l’utilisateur. [Regulation] doit améliorer la vie de quelqu’un. Tout comme une invention ou une technologie doit améliorer la vie de quelqu’un.

Cook raconte également l’histoire familière de Jobs l’exhortant à ne pas demander: “Qu’aurait fait Steve?” mais plutôt se demander ce qu’il pensait être la bonne chose à faire.

Un ancien cadre d’Apple est cité disant quelque chose de moins flatteur :

Je dirais qu’une partie de la magie est morte avec Steve. Apple est devenu une entreprise qui fabriquait des produits magiques impressionnants pour devenir l’une des entreprises les plus cohérentes au monde. Sous Steve, il y avait plus d’excitation, plus d’intrigue.

Cook a déclaré que prendre la relève de Jobs n’était pas son plus grand défi : la pandémie l’était.

Un énorme défi est de perdre le contrôle total. Et donc tout d’un coup vous savez que vous n’êtes plus maître de votre destin, que cette pandémie a eu une étrange façon de nous secouer tous et de nous rappeler que ce n’est pas nous qui décidons.

Ce qui n’est manifestement pas abordé dans l’interview, c’est la controverse du CSAM, mais l’interview a eu lieu en juillet.

