Les départs des Masters voient le champion en titre Johnson jouer avec Westwood et l’amateur Strafaci

Le Masters 2021 est sur le point de démarrer alors que les meilleurs golfeurs du monde s’affrontent à nouveau pour la célèbre Green Jacket.

Cela fait à peine sept mois que Dustin Johnson s’est frayé un chemin vers la gloire à Augusta, le tournoi 2020 ayant été réorganisé en novembre en raison du verrouillage du COVID-19.

Johnson a remporté la gloire aux Masters 2020 en novembre

Maintenant, le championnat historique est de retour à sa date traditionnelle d’avril et le monde du golf est prêt pour un autre classique.

Ce Major est grand ouvert avec une foule de noms de stars en lice pour gagner en Géorgie cette semaine.

Le premier tour débutera jeudi à 13 heures, heure britannique, Michael Thompson et Hudson Swafford constituant le premier groupe.

Il y a quelques groupes alléchants lors des deux premiers tours, notamment Xander Schauffele, Jon Rahm et Rory McIlroy et Dustin Johnson, Lee Westwood et l’amateur Tyler Strafaci.

Voici le récapitulatif complet de tous les départs pour les deux premières manches du Masters…

Rory McIlroy jouera aux côtés de Xander Schauffele et Jon Rahm au Masters The Masters: Heures de départ du premier tour

USA sauf indication contraire, toutes les heures locales et commençant au trou 1, (a) désigne les amateurs

08:00 Michael Thompson, épée Hudson

08:12 Sandy Lyle (Sco), Matt Jones (Aus), Dylan Frittelli (Rsa)

08:24 Ian Woosnam (Wal), Jim Herman, Stewart Cink

08:36 Sebastian Munoz (Col), Henrik Stenson (Swe), Robert Streb

08:45 Bernhard Langer (Allemagne), Will Zalatoris, Joe Long (a)

9 h 00 Brian Harman, Ian Poulter (anglais), Brendan Todd

09:12 Charl Schwartzel (Rsa), Si Woo Kim (Kor), Corey Conners (Can)

09:24 Danny Willet (Eng), Joaquin Niemann (Chi), Kevin Kisner

09:36 Jason Day (Aus), Matthew Wolff, Cameron Champ

09:48 Hideki Matsuyama (Jpn), Harris Anglais, Abraham Ancer (Mex)

10:06 Bubba Watson, Brooks Koepka, Viktor Hovland (Nor)

10:18 Sergio Garcia (Spa), Webb Simpson, Chirstiaan Bezuidenhout (Rsa)

10 h 30 Dustin Johnson, Lee Westwood (anglais), Tyler Strafaci (a)

10:42 Xander Schauffele, Jon Rahm (Spa), Rory McIlroy (NIrl)

10:54 Patrick Reed, Daniel Berger, Paul Casey (anglais)

11h06 Vijay Singh (Fidji), Martin Laird (Sco)

11:18 Larry Mize, Jimmy Walker, Brian Gay

11h30 Carlos Ortiz (Mex), Mackenzie Hughes (Can), Bernd Wiesberger (Aut)

11:42 Mike Weird (Can), CT Pan (Tpe), Robert MacIntyre (Sco)

11:54 Jose Maria Olazabal (Spa), Matt Wallace (Eng), Lanto Griffin

12:12 Victor Perez (Fra), Jason Kokrak, Marc Leishman (Aus)

12:24 Fred Couples, Francesco Molinari (Ita), Charles Osborne (a)

12 h 36 Zach Johnson, Kevin Na, Gary Woodland

12:48 Shane Lowry (Irl), Justin Rose (Eng), Matt Kuchar

13h00 Billy Horschel, Tyrell Hatton (anglais), Ryan Palmer

13:12 Phil Mickelson, Tommy Fleetwood (anglais), Scottie Scheffler

13:24 Patrick Cantlay, Sungjae Im (Kor), Matthew Fitzpatrick (Eng)

13:36 Adam Scott (Aus), Bryson DeChambeau, Max Homa

13:48 Tony Finau, Louis Oosthuizen (Rsa), Justin Thomas

14:00 Jordan Spieth, Cameron Smith (Aus), Collin Morikawa

Le Masters 2021 débutera le jeudi 8 avril The Masters: Heures de départ du deuxième tour

08h00 Martin Laird (Sco), Vijay Singh (Fidji)

08:12 Brian Gay, Larry Mize, Jimmy Walker

08:24 Mackenzie Hughes (Can), Carlos Ortiz (Mex), Bernd Wiesberger (Aut)

08:36 Robert MacIntyre (Sco), CT Pan (Tpe), Mike Weir (Can)

08:48 Lanto Griffin, Jose Maria Olazabal (Spa), Matt Wallace (Eng)

09:00 Jason Kokrak, Marc Leishman (Aus), Victor Perez (Fra)

09:12 Fred Couples, Francesco Molinari (Ita), Charles Osborne

09:24 Zach Johnson, Kevin Na, Gary Woodland

09:36 Matt Kuchar, Shane Lowry (Irl), Justin Rose (Eng)

09:48 Tyrrell Hatton (anglais), Billy Horschel, Ryan Palmer

10:06 Tommy Fleetwood (anglais), Phil Mickelson, Scottie Scheffler

10:18 Patrick Cantlay, Matthew Fitzpatrick (anglais), Sung Jae Im (Kor)

10h30 Bryson DeChambeau, Max Homa, Adam Scott (Aus)

10h42 Tony Finau, Louis Oosthuizen (Rsa), Justin Thomas

10:54 Collin Morikawa, Cameron Smith (Aus), Jordan Spieth

11:06 Hudson Swafford, Michael Thompson

11:18 Dylan Frittelli (Rsa), Matt Jones (Aus), Sandy Lyle (Sco)

11h30 Stewart Cink, Jim Herman, Ian Woosnam (Wal)

11:42 Sebastian Munoz (Col), Henrik Stenson (Swe), Robert Streb

11:54 Bernhard Langer (Allemagne), Joe Long (Eng), Will Zalatoris

12:12 Brian Harman, Ian Poulter (anglais), Brendon Todd

12:24 Corey Conners (Can), Si Woo Kim (Kor), Charl Schwartzel (Rsa)

12:36 Kevin Kisner, Joaquin Niemann (Chi), Danny Willett (Eng)

12:48 Cameron Champ, Jason Day (Aus), Matthew Wolff

13:00 Abraham Ancer (Mex), Harris English, Hideki Matsuyama (Jpn)

13:12 Viktor Hovland (Nor), Brooks Koepka, Bubba Watson

13:24 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Sergio Garcia (Spa), Webb Simpson

13:36 Dustin Johnson, Ty Strafaci (a), Lee Westwood (Eng)

13:48 Rory McIlroy (NIrl), Jon Rahm (Spa), Xander Schauffele

14h00 Daniel Berger, Paul Casey (anglais), Patrick Reed

