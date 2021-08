Les départs plus tôt de la course peuvent éviter la répétition du lavage du spa

Daniel Ricciardo a déclaré que la Formule 1 devrait envisager de commencer les courses plus tôt pour éviter une répétition du lavage du Grand Prix de Belgique d’hier.

Aucun tour de course n’a été effectué à Spa-Francorchamps en raison de la pluie persistante qui s’est abattue tout au long de la journée.

Le grand prix de dimanche était l’une des trois courses qui ont eu lieu pendant la journée, mais n’a commencé qu’à 15 heures, heure locale. Les deux autres événements étaient une course de Formule 3 de 40 minutes qui a commencé à 10h40 et une course Porsche Supercup qui a commencé à 12h05 et a duré une demi-heure.

Alors que Ricciardo a soutenu la décision des organisateurs de ne pas courir dans des conditions très humides, il a suggéré qu’un départ plus tôt leur aurait donné une plus grande fenêtre d’opportunité pour organiser la course.

« Si nous pouvions prédire une météo comme celle-ci, j’envisagerais de prendre le départ de la course plus tôt », a déclaré Ricciardo. « C’est comme Japon 2014, on savait que la mousson arrivait, mais aujourd’hui c’était peut-être moins évident.

« Mais le problème avec un départ de course à trois heures, c’est qu’on ne se donne que trois ou quatre heures de lumière et puis c’est fait. Si nous avons un départ de course à 11h, vous avez une fenêtre beaucoup plus grande pour avoir une opportunité.

“Ce n’est pas une critique, c’est peut-être juste après coup aujourd’hui, si j’avais pu souhaiter quelque chose, c’est ce que j’aurais souhaité.”

Ricciardo a souligné qu’il ne croyait pas que quiconque soit à blâmer pour l’échec de la course.

« Je ne veux pas que cela passe pour une attaque parce que ce n’est de la faute de personne ce qui s’est passé aujourd’hui.

« C’est sûr, je pense aux fans – ils économisent de l’argent pour venir nous voir et ils n’ont pas eu l’occasion de voir une course. Mais ce n’est une attaque contre personne parce que c’est juste mère nature.

Cependant, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’un départ de course plus tôt n’aurait pas nécessairement garanti que la course aurait commencé.

“Dans ces conditions, c’est comme lancer les balles en l’air”, a-t-il déclaré. «Il aurait pu couler du 11 ou quoi que ce soit. C’est donc vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir.

Le volume de pluie qui a bien été supérieur aux prévisions, selon Domenicali. « D’après les informations dont nous disposions, il s’agissait d’une pluie normale. »

