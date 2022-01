Les dépenses britanniques en produits éthiques dépassent les 100 milliards de livres sterling pour la première fois

Les acheteurs ont adopté les aliments végétariens et à base de plantes, entraînant une augmentation des ventes de 34% à près de 1,5 milliard de livres sterling. // Les dépenses annuelles en produits éthiques au Royaume-Uni ont dépassé les 100 milliards de livres sterling pour la première fois // Les changements de mode de vie des consommateurs ont été provoqués par la pandémie et la crise climatique

Les dépenses annuelles du Royaume-Uni en produits et investissements éthiques ont dépassé les 100 milliards de livres sterling pour la première fois après avoir augmenté de près d’un quart (23,7%) en seulement un an, selon le rapport sur la consommation éthique de la coopérative.

La «livre verte» a atteint des niveaux record de 122 milliards de livres sterling à la fin de 2020, alors que les changements de mode de vie des consommateurs liés à Covid et à la crise climatique ont alimenté la demande de vêtements et de meubles d’occasion, d’aliments à base de plantes et d’autres choix durables.

Ce chiffre a plus que doublé au cours de la dernière décennie, lorsque la livre verte valait 51 milliards de livres sterling à l’économie britannique.

Le montant dépensé en produits et services éthiques a atteint 61 milliards de livres sterling, soit près de 30 % de plus qu’en 2019. Le Guardian estime que 2 189 livres sterling par ménage, une augmentation de 489 livres sterling par rapport à l’année précédente et plus du double du chiffre de 2010 (1 028 livres sterling). .

Les préoccupations éthiques se sont reflétées dans les changements alimentaires, alors que les consommateurs continuent d’adopter des aliments et des boissons végétariens et à base de plantes, entraînant une augmentation des ventes de 34% à près de 1,5 milliard de livres sterling.

Le secteur de la revente a également connu une croissance importante, reflétant à la fois des préoccupations financières et environnementales. Le marché des vêtements d’occasion a augmenté de près d’un quart, atteignant 864 millions de livres sterling, tandis que les dépenses en meubles d’occasion ont augmenté de plus de 100 millions de livres sterling, à 837 millions de livres sterling.

Les ventes de cosmétiques éthiques ont également augmenté, augmentant de 11% à près de 1 milliard de livres sterling, stimulées par un virage vers les achats en ligne et les produits de soin de la peau pendant la pandémie.

Dans le même temps, le rapport a révélé que de plus en plus d’acheteurs boycottaient activement les boycotts de marques pour des raisons éthiques, sociales ou environnementales. Les entreprises concernées ont subi une perte de près de 4 milliards de livres sterling, en hausse de 18 % (600 millions de livres sterling) par rapport à l’année précédente.

« Notre rapport sur la consommation éthique est un baromètre sur le comportement des consommateurs et les acheteurs font monter la pression pour boycotter les entreprises qui n’agissent pas sur des questions éthiques ou sociales », a averti Steve Murrells, directeur général de Co-op Group.

« Le rapport est un avertissement aux marques qu’elles doivent faire des affaires d’une meilleure façon pour les travailleurs, les communautés et la planète », a-t-il ajouté, soulignant qu’il « offre aux décideurs politiques la preuve qu’ils peuvent influencer positivement le changement ».

