Les dépenses d’aide étrangère du Royaume-Uni chutent de 712 millions de livres sterling à 14,5 milliards de livres sterling en raison de la pandémie de Covid | UK | Nouvelles

Les statistiques provisoires publiées par le Foreign, Commonwealth and Development Office montrent que les dépenses d’aide à l’étranger du Royaume-Uni ont chuté à 14,5 milliards de livres sterling en 2020. Ce chiffre est de 0,7% du revenu national, qui a chuté en raison des restrictions relatives aux coronavirus qui étaient en place pendant une grande partie de l’année.

Cette baisse est la première baisse des dépenses d’aide à l’étranger depuis la crise financière de 2007.

Cela vient après l’annonce de l’année dernière que le Royaume-Uni abandonnerait sa politique de dépenses de 0,7% du revenu national en raison de la crise des coronavirus, réduisant ainsi l’objectif à 0,5% pour 2021.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que cette décision – une économie d’environ 4 milliards de livres sterling par an – serait « temporaire ».

La porte-parole libéral-démocrate pour les affaires étrangères et le développement international, Layla Moran, a tweeté: « Ces statistiques nous rappellent qu’il y aura toujours une réduction des dépenses d’aide du Royaume-Uni en raison de la pandémie – c’est le but d’avoir un objectif de RNB.

«À mesure que l’économie rétrécit, le budget de développement diminue également.

«Le gouvernement agit de manière illégale et malhonnête en renonçant à l’engagement de dépenses de 0,7% du RNB et en réduisant encore davantage l’aide britannique.

«Les projets bilatéraux en Afrique ont le plus à perdre.

« Réduire nos dépenses d’aide et rompre notre promesse envers les plus pauvres du monde tourne en dérision les ambitions mondiales des conservateurs et notre réputation sur la scène mondiale. »

Une porte-parole du FCDO a déclaré: «Le Royaume-Uni est un leader mondial en matière de développement international.

«En 2020, nous avons dépensé 14,5 milliards de livres sterling pour aider à lutter contre la pauvreté et à aider ceux qui en ont besoin, malgré l’impact sismique de la pandémie sur le Royaume-Uni et l’économie mondiale.

« Cela comprenait 1,4 milliard de livres sterling pour soutenir l’effort international de lutte contre le coronavirus et 1,3 milliard de livres sterling d’aide humanitaire.

«Le FCDO a donné plus de la moitié de notre aide bilatérale régionale aux pays d’Afrique.

« En tant que superpuissance du développement et l’un des plus grands donateurs du G7, le Royaume-Uni veillera à ce que l’aide soit dépensée de manière encore plus efficace en 2021 pour relever les défis mondiaux tout en travaillant dans l’intérêt national du Royaume-Uni. »