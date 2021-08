Les dépenses de City / PSG inquiètent Julian Nagelsmann que le Bayern Munich soit laissé pour compte

S’adressant à la presse avant le match d’ouverture du Bayern Munich en Bundesliga contre Gladbach, Julian Nagelsmann a été interrogé sur les gros transferts qui ont eu lieu à l’étranger. Aucun club n’a été nommé, mais il est clair que Manchester City et le PSG étaient référencés.

Au cas où vous seriez hors de la boucle, City a signé Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling d’Aston Villa et prévoit de faire un raid sur Harry Kane de Tottenham pour 100 millions de livres sterling supplémentaires ou plus. Le PSG, quant à lui, a fait une énorme folie de dépenses cet été, couronné par l’ajout de Leo Messi à ses rangs. Deux équipes qui étaient déjà assez redoutables ont maintenant ajouté des renforts massifs. En attendant, le Bayern a dû être plutôt tranquille dans cette fenêtre, en raison des contraintes financières imposées par la pandémie.

“Il y a un risque d’être laissé pour compte au niveau international”, a déclaré Nagelsmann, via TZ. « Les autres clubs allemands auront encore plus de mal, mais nous [Bayern] peut absorber cela dans une certaine mesure. Je me frotte parfois les yeux quand je vois ces transferts. Il n’y a pas que les frais de transfert, il y a aussi un tout autre aspect à ces transferts. Nous voulons continuer à être un challenger majeur en Ligue des champions.

Pour l’observateur le plus cynique, cela pourrait être considéré comme un signe de Nagelsmann faisant des excuses pour l’avenir, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. C’est un sujet qui a longtemps été discuté parmi les fidèles du Bayern, Oliver Kahn et Karl-Heinz Rummenigge exprimant tous deux des inquiétudes quant à l’état du marché.

Le sujet des dépenses de transfert insensées de City a même été abordé sur ce même blog il y a quelques semaines, et c’était avant que le PSG ne signe Messi et que Chelsea achète Lukaku. Le fait est qu’il est difficile pour le Bayern de rivaliser sur ce marché, et Nagelsmann ne cherche aucune excuse. Une victoire en Ligue des champions, que le Bayern a remportée il y a seulement un an, semble maintenant être une chose très difficile à accomplir.