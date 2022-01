Les dépenses de consommation en hausse par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, stimulées par la flambée des produits d’épicerie en ligne

Le commerce de détail en ligne a augmenté de 63,2 %, les dépenses d’épicerie en ligne ayant presque doublé au cours de l’année // Les dépenses des consommateurs en 2021 ont bondi de 5,9 % par rapport aux chiffres de 2019 // Le commerce de détail en ligne a augmenté de 63,2 %, les dépenses d’épicerie en ligne ayant presque doublé au cours de l’année

Les dépenses de consommation au cours de la dernière année ont bondi de près de 6 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, à la suite d’une augmentation continue des achats en ligne et des achats de proximité.

Les chiffres publiés par Barclaycard aujourd’hui révèlent que les dépenses des consommateurs par carte ont augmenté de 5,9% par rapport à 2021, par rapport aux chiffres de 2019.

Les dépenses en produits de première nécessité ont augmenté de 11,1% sur la période, principalement tirées par les supermarchés et les épiceries, qui ont connu une hausse globale de 17,4%.

Les dépenses d’épicerie en ligne ont presque doublé, avec une augmentation de 97,4% au cours de l’année, car de nombreux ménages ont continué à dépendre des livraisons à domicile pour leurs achats de nourriture. Mars a connu la plus forte augmentation de l’année, lorsque les dépenses d’épicerie en ligne ont bondi de 119,7% par rapport aux chiffres d’avant la pandémie.

Le début de 2021 a vu les achats en ligne bien performer en général, avec la fermeture des commerces de détail non essentiels en raison des restrictions de Covid-19. Une fois de plus, le pic le plus important est survenu en mars, lorsque la vente au détail en ligne a augmenté de 87,7 %, représentant plus de la moitié (51,8 %) de toutes les dépenses de vente au détail.

Après un bon départ, la vente au détail en ligne a augmenté de 63,2 % sur le reste de l’année, les consommateurs continuant de faire leurs achats à partir d’appareils numériques, à la maison et en déplacement.

Les dépenses de détail de briques et de mortier ont connu une augmentation de 0,6% au cours de la même période.

Malgré les conditions commerciales difficiles auxquelles sont confrontés les détaillants, la demande a continué de croître pour certains secteurs, les acheteurs dépensant davantage dans les détaillants de sport, de vêtements et de produits de santé et de beauté tout au long de l’année.

Les dépenses de consommation pour l’amélioration de l’habitat se sont également poursuivies, les gens se concentrant sur leur maison après les périodes de verrouillage. Les dépenses de bricolage ont augmenté de 26,2 %, et les dépenses de mobilier ont bondi de 19,8 %.

« 2021 a été une autre année difficile, car la pandémie a continué d’entraver l’économie britannique », a déclaré Jose Carvalho, responsable des produits de consommation de Barclaycard.

« Alors que nous nous tournons vers 2022, l’économie sera confrontée à de nouveaux défis liés à la hausse des factures des ménages, à l’inflation et à l’incertitude concernant la nouvelle variante de Covid.

« Pourtant, comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années, les consommateurs et les entreprises sont capables de s’adapter et de surmonter d’immenses difficultés et adversités – la détermination et la détermination du public britannique à réussir est la raison pour laquelle je suis toujours optimiste pour l’année à venir. et ce que cela peut apporter.

