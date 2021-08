Les dépenses de lobbying d’Apple en Europe révélées dans un nouveau rapport

in

Un nouveau rapport révèle les dépenses de lobbying d’Apple en Europe et note que les géants de la technologie dépensent plus pour essayer d’influencer la législation européenne que tout autre secteur. Cela inclut à la fois les industries pharmaceutiques et pétrolières.

La plus grande menace législative européenne pour Apple est le Digital Markets Act, qui pourrait obliger Apple à ouvrir son App Store à des plateformes de paiement tierces, permettant ainsi aux développeurs d’éviter la baisse de 15 % ou 30 % de l’entreprise de Cupertino…

Fond

Apple a historiquement dépensé relativement peu en lobbying par rapport aux autres géants de la technologie. Jusqu’en 2016, par exemple, les dépenses de lobbying d’Apple aux États-Unis n’avaient jamais dépassé 5 millions de dollars par an, alors que des entreprises comme Google et Facebook dépensent entre 11,8 et 16,7 millions de dollars.

Cependant, les dépenses de lobbying de l’entreprise ont augmenté ces dernières années, atteignant 7,4 millions de dollars aux États-Unis en 2019.

Cela reflète en grande partie le changement dans le paysage de l’opinion publique et des priorités législatives. Les modèles commerciaux de Google et Facebook axés sur la publicité signifiaient qu’ils étaient menacés par la législation sur la confidentialité comme le RGPD européen. Apple n’avait pas grand-chose à craindre de cela, mais une concentration mondiale sur les nouvelles lois antitrust met en danger ses revenus de services, en particulier en ce qui concerne l’App Store.

Ce n’est qu’aujourd’hui que la Corée du Sud a adopté une législation qui obligerait Apple et Google à autoriser l’utilisation de plates-formes de paiement tierces dans leurs magasins d’applications, permettant aux développeurs de contourner les réductions de 15% ou 30% effectuées par les entreprises. D’autres pays devraient emboîter le pas.

Les dépenses de lobbying d’Apple en Europe

Un rapport des groupes de pression sur la transparence Corporate Europe Observatory et LobbyControl a révélé que le secteur de la technologie dépense désormais plus en lobbying que toute autre industrie. Apple a dépensé 3,5 millions d’euros (4,1 millions de dollars) l’année dernière, le plaçant à la quatrième place derrière Google, Facebook et Microsoft.

À mesure que le pouvoir de marché de Big Tech s’est accru, son poids politique s’est également accru. Tout comme l’UE essaie de maîtriser les aspects les plus problématiques des Big Tech – de la désinformation à la publicité ciblée en passant par un pouvoir de marché excessif – les géants du numérique font pression pour façonner de nouvelles réglementations. […] [Tech companies collectively] dépensent plus de 97 millions d’euros par an pour faire pression sur les institutions de l’UE. Cela fait de la technologie le plus grand secteur de lobbying de l’UE en termes de dépenses, devant la pharma, les combustibles fossiles, la finance ou les produits chimiques. Malgré le nombre varié d’acteurs, cet univers est dominé par une poignée d’entreprises. Seules dix entreprises sont responsables de près d’un tiers des dépenses totales du lobby technologique (par ordre croissant de dépenses) : Vodafone (1.750.000 €), IBM (1.750.000 €), QUALCOMM (1.750.000 €), Intel (1.750.000 €) , Amazon (2 750 000 €), Huawei (3 000 000 €), Apple (3 500 000 €), Microsoft (5 250 000 €), Facebook (5 550 000 €) et avec le budget le plus élevé, Google (5 750 000 €).

Le rapport soutient que cela donne aux géants de la technologie une trop grande capacité d’influencer la législation en leur faveur.

Ces énormes budgets de lobbying ont un impact significatif sur les décideurs politiques de l’UE, qui voient régulièrement des lobbyistes du numérique frapper à leur porte. Plus de 140 lobbyistes travaillent au quotidien pour les dix plus grandes entreprises numériques à Bruxelles et dépensent plus de 32 millions d’euros pour faire entendre leur voix. Les grandes entreprises technologiques ne font pas seulement du lobbying en leur propre nom ; ils emploient également un vaste réseau de groupes de pression, de consultants et de cabinets d’avocats représentant leurs intérêts, sans parler d’un grand nombre de groupes de réflexion et d’autres groupes financés par eux. Les associations d’entreprises qui font du lobbying au nom de Big Tech ont à elles seules un budget de lobbying qui dépasse de loin celui des 75 pour cent les plus pauvres des entreprises de l’industrie numérique.

Photo : Ibrahim Boran/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :