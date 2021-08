Les dépenses de Man City sous Pep Guardiola défendues alors que le transfert de Jack Grealish porte le total à près de 1 milliard de livres sterling

in

Trevor Sinclair a défendu les dépenses gigantesques de Manchester City sous Pep Guardiola après l’arrivée de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish d’Aston Villa.

Le passage à grand succès du meneur de jeu anglais à l’Etihad signifie que Guardiola a presque éclipsé la barre des 1 milliard de livres sterling de nouvelles recrues depuis qu’il est devenu le patron de City il y a cinq ans.

Le nouveau numéro 10 de Man City a signé un contrat exceptionnel de six ans à l’Etihad

Sinclair pense que City a été intelligent sur le marché des transferts sous Guardiola

Mais l’ancien milieu de terrain de City Sinclair a écarté les suggestions selon lesquelles Guardiola aurait dépensé des sommes d’argent extraordinaires.

L’expert de talkSPORT a défendu les dépenses de son ancien club et a souligné les dépenses nettes du club au cours de la même période de cinq ans, ce qui a contribué à équilibrer les comptes.

“Beaucoup est fait de Manchester City et de ce qu’ils ont dépensé, Pep est là depuis cinq ans et il a dépensé 950 millions de livres sterling”, a commencé Sinclair.

“Mais ils ont récupéré 350 millions de livres sterling [during that time]. Donc, si vous le décomposez, cela représente environ 120 millions de livres sterling par an. Je ne pense pas que ce soit excessif.

« D’être en dehors du top 20 au cinquième club de football le mieux rémunéré du football mondial.

“Donc, pour eux de dépenser 120 millions de livres sterling en dépenses nettes moyennes, je ne pense pas que ce soit déraisonnable.”

Ville d’homme

Guardiola a dépensé plus de 918 millions de livres sterling depuis qu’il a pris les rênes de Man City – avec Grealish sa dernière recrue de renom

Soulignant que le coup d’État de Pogba de la ville rivale de United n’est pas un succès, Sinclair a ajouté: «Je pense que United a dépensé dans et autour d’un chiffre peut-être moins, mais je ne pense pas qu’ils aient récupéré autant d’argent.

« Quand vous regardez l’accord et le modèle commercial… regardez ce qui s’est passé avec Pogba.

«Ils l’ont amené pour 89 millions de livres sterling, ce qui est sans doute beaucoup plus que 100 millions de livres sterling pour Jack dans l’argent d’aujourd’hui, comme c’était il y a cinq ans.

«Et, il part potentiellement gratuitement!

“Je ne comprends pas les finances du football, mais pour moi, ce n’est pas une bonne affaire.”

Top 10 des signatures les plus chères de l’ère Guardiola Manchester City

10. Leroy Sane (Schalke) – 46,8 millions de livres sterling

9. Kyle Walker (Tottenham) – 47,43 millions de livres sterling

8. John Stones (Everton) – 50,04 millions de livres sterling

7. Benjamin Mendy (Monaco) – 51,75 millions de livres sterling

6. Rodri (Atletico Madrid) – 56,43 millions de livres sterling

5. Joao Cancelo (Juventus) – 58,5 millions de livres sterling

4. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) – 58,5 millions de livres sterling

3. Riyad Mahrez (Leicester City) – 61,02 millions de livres sterling

2. Ruben Dias (Benfica) – 61,20 millions de livres sterling

1. Jack Grealish (Aston Villa) – 100 millions de livres sterling