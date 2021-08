Les dépenses de Manchester United devraient servir d’égaliseur dans la course au titre

La nature guérit lentement de la pandémie. Les boîtes de nuit sont ouvertes, tout comme la compétition officieuse pour savoir qui peut le plus s’embarrasser ; les supporters sont de retour dans les événements sportifs et, à ce titre, les versions parodiées des chansons se sont transformées en chants destinés à l’opposition ; les cinémas sont de nouveau ouverts pour que vous puissiez regarder Fast & Furious neuf, dix, 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Plus particulièrement dans le monde du football, cependant, les dépenses de Manchester United sont revenues.

Pour la première fois, l’argent ne semble pas non plus avoir été éclaboussé dans ce que vous décririez comme un état d’ébriété. Il n’y a eu aucune réplique de Memphis Depay. Ils n’ont pas non plus été un Angel Di Maria ou un Alexis Sanchez. En fait, United a fait ses affaires d’une manière sobre et impitoyable. Cela a été un cas de ce que veut Ole Gunnar Solskjaer, Ole Gunnar Solksjaer obtient. Et c’est attendu depuis longtemps.

Les dépenses de Manchester United devraient servir d’égaliseur

Pression sur Ole Gunnar Solskjaer

Le Norvégien a été contraint d’attendre une année entière pour Jadon Sancho, presque comme s’il attendait qu’Amazon livre enfin ce cadeau coûteux qui vaut toujours la peine d’attendre. Et Sancho vaudra certainement la peine d’attendre. Il est sans aucun doute de classe mondiale, fait pour la grande occasion, fait pour Old Trafford.

Si cela ne plaisait pas assez aux fans, tous leurs Noëls sont arrivés en même temps avec la signature de Raphael Varane. Encore une fois, l’accord a été conclu de la manière la plus impitoyable possible. Solskjaer voulait le Français et avant que nous le sachions, Madrid n’avait d’autre choix que de le livrer.

Les rivaux auraient été inquiets lorsque Sancho a franchi les portes d’Old Trafford, mais lorsque la nouvelle de Varane est apparue, une goutte de sueur aurait coulé sur leur front. Manchester City polira frénétiquement son trophée de Premier League et Liverpool polira les bottes de Virgil van Dijk, dans l’espoir de s’en remettre complètement.

En fait, la seule équipe peut-être dans un état détendu cette fenêtre de transfert est Chelsea. Fraîchement sacrés champions d’Europe, les Bleus auraient ignoré l’arrivée de Varane et Sancho, comme pour dire, s’ils le voulaient vraiment, ces deux joueurs seraient à Stamford Bridge en ce moment.

Les dépenses de Manchester United pourraient entraîner une course à quatre chevaux

Pour la première fois dans ce qui semble être un âge, vous ne pouvez pas limiter la course au titre à deux équipes. Ce n’est plus colossal contre colossal avec Liverpool contre Manchester City. C’est colossal vs colossal vs colossal vs colossal. Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United ont tous gagné le droit d’être reconnus comme challengers du titre. Le bassin de talents au sein de ces quatre équipes devrait connaître la ferraille la plus compétitive pour l’argenterie depuis des années.

Habituellement, une équipe se démarque sur le papier, mais pas cette fois. Il y a un air d’imprévisibilité. Liverpool et City sont les deux expérimentés en matière de victoires au titre au cours des trois dernières années, tandis que l’équipe de Chelsea de Thomas Tuchel détient la couronne européenne et Manchester United dépense comme s’il s’agissait de véritables affaires pour les mettre dans leur meilleure position avant une saison depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

Bien sûr, tout cela pourrait se terminer par la déception habituelle, mais la simple pensée qu’ils pourraient être à nouveau sur le chemin de la gloire devrait exciter les fans de United autant que cela devrait inquiéter les fans rivaux.

Les gens devraient attendre avec impatience la réouverture officielle du football tel que nous le connaissons. Les signatures des stars sont de retour, les chants étranges reviendront avec ce gros tambour ennuyeux, vous le savez, et, surtout, le pain rassis et les saucisses trop chers. Ou, comme la plupart des clubs aiment l’appeler : Un hot-dog, est de retour. En août, la course au plus grand prix est à nouveau lancée.

