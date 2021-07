Les dépenses de rentrée scolaire devraient atteindre un niveau record : Enquête NRF – WWD

Selon l’enquête annuelle publiée aujourd’hui par la National Retail Federation et Prosper Insights & Analytics, les étudiants et leurs familles ont l’intention de dépenser des sommes record pour les fournitures scolaires et collégiales à leur retour dans les salles de classe en personne cet automne.

Les familles avec des enfants du primaire au secondaire prévoient de dépenser en moyenne 848,90 $ pour les articles scolaires, soit 59 $ de plus que l’an dernier. Les dépenses totales pour la rentrée scolaire devraient atteindre un record de 37,1 milliards de dollars, contre 33,9 milliards de dollars l’an dernier et un niveau record dans l’histoire de l’enquête.

Les étudiants collégiaux et leurs familles prévoient dépenser en moyenne 1 200,32 $ pour des articles collégiaux ou universitaires, une augmentation de 141 $ par rapport à l’an dernier. Plus de la moitié — 80 $ — de cette augmentation est due à l’augmentation des dépenses en appareils électroniques et en mobilier de dortoir.

« La pandémie a forcé les parents et leurs enfants d’âge scolaire à s’adapter rapidement à l’apprentissage virtuel, et ils l’ont fait avec une détermination et une flexibilité incroyables », a déclaré Matthew Shay, président et chef de la direction de la NRF. «Nous entrons dans la nouvelle année scolaire avec des plans pour retourner en classe et les détaillants sont prêts à aider les Américains à trouver et à acheter tout ce dont ils ont besoin pour rendre cette transition aussi fluide que possible.»

Selon l’enquête, au début du mois de juillet, 51% des acheteurs de la maternelle à la 12e année et des collèges ont commencé à acheter les articles dont ils auront besoin lorsque les cours reprendront plus tard cette année. Environ 39% ont déclaré avoir profité des récents événements de vente tels que Prime Day, Target Deal Days et Walmart’s Deals for Days pour acheter spécifiquement des articles scolaires.

La majorité – 76% – des acheteurs de la maternelle à la 12e année attendaient toujours sur les listes de fournitures scolaires au début du mois.

Les consommateurs ont déclaré qu’ils n’avaient effectué que 18 pour cent de leurs achats de retour en classe jusqu’à présent début juillet. Parmi ceux qui ont au moins la moitié de leurs achats à terminer, 51% ont déclaré que c’était parce qu’ils ne savaient pas encore ce dont ils auraient besoin et 48% ont déclaré qu’ils attendaient toujours les meilleures offres. En outre, 43 pour cent de tous les acheteurs de retour en classe ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser l’argent qu’ils ont reçu des mesures de relance du gouvernement pour acheter des articles pour la prochaine année scolaire.

Alors que les familles prévoient de dépenser davantage pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans toutes les catégories, l’électronique et les vêtements ont connu les plus fortes augmentations. Les acheteurs de Bts ont l’intention de dépenser en moyenne 21 $ de plus en électronique cette année par rapport à 2020 et 19 $ de plus en vêtements. Parmi ceux qui envisagent d’acheter des appareils électroniques, 49 % prévoient d’acheter un ordinateur portable, suivi d’une calculatrice (32 %) et d’une tablette (31 %).

“Les consommateurs dépensent plus pour des articles comme l’électronique et les vêtements alors qu’ils prévoient que les étudiants reprennent leurs activités en personne cet automne”, a déclaré Phil Rist, vice-président exécutif de la stratégie pour Prosper Insights. « Pour ceux qui ont en particulier des enfants du primaire au secondaire, les acheteurs consacrent la plus grande partie de leur budget à l’électronique, à de nouveaux vêtements et accessoires. »

L’enquête a révélé que si les achats en ligne restent une destination de choix pour les achats bts, les familles sont beaucoup plus à l’aise pour faire leurs achats en magasin cette année que l’année dernière au plus fort de la pandémie.

Les destinations les plus populaires pour les acheteurs K-12 sont en ligne (48 pour cent), les grands magasins (48 pour cent), les magasins discount (44 pour cent), les magasins de vêtements (41 pour cent), les magasins de fournitures de bureau (27 pour cent) et les magasins d’électronique (27 pour cent ).

Pour les acheteurs universitaires, les principales destinations sont en ligne (43 %), les grands magasins (33 %), les magasins discount (30 %), les magasins de fournitures de bureau (29 %) et les librairies universitaires (28 %).

L’enquête auprès de 7 704 consommateurs a été menée du 1er au 8 juillet.

