Les dépenses de rentrée scolaire ressemblent aux chiffres de 2019 : enquête ICSC – WWD

L’enquête de l’ICSC sur la rentrée scolaire révèle que les habitudes de planification et de dépenses ressemblent à 2019.

À l’approche de l’année scolaire avec un apprentissage en personne, les élèves prévoient de dépenser en moyenne 954 $ pour des articles liés à l’école, contre 1 053 $ en 2020 et 961 $ en 2019, selon l’enquête de l’ICSC sur la rentrée.

Fait intéressant, une enquête de la NRF a montré que les élèves de la maternelle à la 12e année prévoyaient de dépenser 848,90 $ en articles scolaires, en hausse de 59 $ par rapport à il y a un an, comme indiqué plus tôt cette semaine.

Les niveaux de dépenses plus élevés attendus de l’ICSC en 2020 étaient basés sur un besoin accru d’acheter des meubles pour accueillir l’apprentissage à distance, une dépense importante, a déclaré une porte-parole de l’ICSC. Les consommateurs n’auront pas à faire ce type d’investissement cette année, mais achèteront plutôt des fournitures et des vêtements traditionnels.

“Alors que les États à travers le pays continuent de rouvrir complètement, la majorité des consommateurs reviennent à leurs comportements d’achat d’avant la pandémie”, a déclaré Tom McGee, président et chef de la direction de l’ICSC. Il a ajouté : « La confiance et les dépenses des consommateurs seront la force motrice qui contribuera à revigorer l’économie américaine ; la rentrée scolaire et la prochaine saison des achats des Fêtes contribueront à élever les bénéfices aux niveaux que nous avons vus avant la pandémie. »

Pour les acheteurs qui ont indiqué qu’ils dépenseraient plus cette année, ils ont déclaré que l’augmentation est due aux fournitures supplémentaires COVID-19 nécessaires, telles que les masques, les désinfectants et les vêtements désinfectants (33%), la nécessité de remplacer la garde-robe et/ou fournitures scolaires ou équipements sportifs (32 %), un changement dans le nombre d’individus scolarisés (27 %), les articles étant plus chers (22 %) et un changement de statut professionnel ou de revenu (15 %).

On s’attend à ce que les promotions jouent un rôle important, 86 % des acheteurs de la rentrée affirmant que les ventes influenceront leurs achats. Quelque 47% ont déclaré qu’une fois dans un magasin, les promotions influencent ce qu’ils achètent, 38% planifient leurs achats de rentrée en fonction d’événements et de dates promotionnels spécifiques tels que les congés de taxe de vente et les grosses ventes, et 32% prévoient d’en profiter. des offres qu’ils reçoivent des programmes d’adhésion ou des programmes de récompenses de fidélité.

Selon l’enquête ICSC, cette année, les acheteurs profiteront des options d’achat en magasin et en ligne, 38% ayant l’intention de faire plus d’achats en ligne et 27% profitant de l’achat en ligne et du retrait de leurs achats dans un magasin.

Un récent sondage de Deloitte a montré que 39% de ses répondants prévoyaient des dépenses en ligne contre 37% l’année dernière, tandis que les dépenses en magasin étaient stables à 43%.

McGee de l’ICSC a ajouté: «Notre enquête de retour à l’école confirme que les habitudes de planification, de magasinage et de dépenses chez les adultes ressemblent beaucoup à ce qu’elles étaient avant la pandémie. Les dépenses de consommation contribueront à renforcer une économie revigorée alors que nous sortons de notre vie au foyer. Le trafic et les dépenses des consommateurs continuent d’augmenter alors que les activités régulières continuent de reprendre à travers le pays. »

L’enquête de l’ICSC sur la rentrée a été menée en ligne du 9 au 11 juillet. L’enquête a interrogé 1 003 répondants américains. Les chiffres des dépenses comprennent les dépenses de la maternelle à la 12e année et des collèges.

Comme indiqué, la CFPI a rebaptisé et élargi son programme. L’organisation commerciale, bien que toujours connue sous le nom d’ICSC, a changé son slogan pour Innovating Commerce Serving Communities. Avec le changement de marque, l’ICSC envoie un message selon lequel ses membres et son champ d’activités sont larges et non étroitement centrés sur les centres commerciaux et autres biens immobiliers commerciaux.

