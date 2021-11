Les dépenses du Black Friday et de Noël apportent de l’espoir pour la reprise

20/11/2021 à 19:55 CET

Eduardo Lopez Alonso

Les Le Black Friday est le point de départ de la consommation de Noël. La date n’est plus un jour de remises à consolider comme une période de vente modulable selon les stratégies de chaque enseigne. Le Black Friday durera du 19 au 28 novembre pour FNAC. D’autres firmes comme El Corte Inglés sont plus réservées, compte tenu d’une situation qu’elles avouent avoir été « très bonne » ces dernières semaines et avec une belle activité commerciale en face-à-face. Le Black Friday se concentrera sur El Corte Inglés dans quatre jours de vente.

La montée incontestable de commerce « en ligne » cela ne diminue pas l’attractivité du commerce physique. 64% des consommateurs envisagent d’acheter dans les magasins physiques, selon une étude réalisée par Johnson Controls, et 59% dans les magasins en ligne, des données qui corroborent l’intuition que les acheteurs achètent indistinctement de manière omnicanale, en fonction de leurs besoins ponctuels, coûts d’opportunité et des prix attractifs.

Lors de la dernière campagne du Black Friday les prix ils étaient plus faibles la dernière semaine d’octobre que la dernière semaine de novembre. L’Organisation des Consommateurs et Utilisateurs corrobore cette perception et assure que ses contrôles ont détecté en 2020 que les prix ont augmenté de 2,6% en moyenne au cours de la semaine du Black Friday. Le commerce a en effet le sentiment que les ventes se déroulent bien et qu’il n’y a aucune raison de déclencher une guerre commerciale et d’éroder inutilement les marges.

Habitudes d’achat

Concernant l’avancement des achats, la plupart des études ont misé ces dernières semaines sur une tendance à acquérir quelque chose de plus que d’habitude dans les semaines précédant Noël. 62% des Espagnols reconnaissent qu’ils prévoient d’avancer leurs achats de Noël pour profiter des remises du Black Friday, selon une étude réalisée par Privalia, filiale de Veepee, sur les habitudes d’achat pendant cette période. jour de remise. Plus précisément, le rapport montre que 29% des Espagnols déclarent qu’ils achèteront plus cette fois que l’année dernière, tandis que 57% feront des achats similaires à 2020, ce qui confirme une intention d’achat croissante. Ainsi, 24 % de la population prévoit de dépenser plus de 300 euros, un pourcentage qui a progressé de cinq points par rapport à 2020, alors que l’investissement moyen dans cet événement discount sera compris entre 100 euros et 300 euros pour 58% des consommateurs, un chiffre qui reste stable par rapport à l’année dernière (57%). Les catégories les plus populaires cette année seront vêtements (72 %), chaussure (55%), mode enfantine et technologie (31%). Le panier de cette édition contiendra également des articles de sport (29%), des accessoires (25%) et des jouets ou jeux vidéo (24%). Selon ce rapport du « Black Friday » de Privalia, le mobile répéter comme canal d’achat préféré, ainsi 66% effectueront leurs achats via leurs smartphones et 46% via leur ordinateur. En effet, les achats en ligne représenteront 86 % du total.

Ricardo Goizueta, responsable du secteur commerce numérique et électronique d’El Corte Inglés, la saison d’hiver en cours C’est très positif grâce à l’impulsion des ventes en ligne, mais le sentiment prévaut qu’il existe encore de nombreuses incertitudes sur l’évolution des habitudes de consommation.

30% des achats de l’année

Une étude européenne promue par la société de logistique Packlink assure que pendant les mois de novembre et décembre ils cumulent environ 30% des ventes mondiales en termes de chiffre d’affaires, plus si l’on inclut Reyes. Ces dates sont « l’occasion de shopping préférée » pour 67% de la population, avec des produits technologiques (52%) et des vêtements (48%), qui arrivent en tête des listes de best-sellers parmi les Espagnols.

Les experts de Packlink détectent, outre une augmentation du poids des ventes en ligne, une croissance « Dépendance amazonienne » En Espagne. Les consommateurs préfèrent les gros ‘marchés’ comme Amazon, Aliexpress ou El Corte Inglés pour effectuer des achats « en ligne » par rapport à l’offre des petites et moyennes entreprises ou des magasins spécialisés. Malgré le fait que près de deux Espagnols sur trois (64%) continuent de privilégier l’option ‘marché’, l’Espagne reste bien en deçà de la pénétration des leaders sur d’autres marchés comme l’italien (89%) ou l’allemand (85%). La stratégie d’El Corte de Inglés d’unifier l’offre commerciale d’internet avec celle des magasins vise à consolider ce modèle économique qui offre des niveaux de rentabilité insoupçonnés il y a quelques années.

Rapports

Le cabinet de conseil spécialisé dans les ‘marketplaces’ Tandem Up’ prévoit que les ventes lors du Black Friday augmenteront de l’ordre de 10% à environ 200 euros par personne. Selon leurs prévisions, 60% des ventes seront concentrées dans produits technologiques, suivi de la mode, de la beauté et des articles pour la maison. Mónica Casal, PDG de Tandem up, considère que les « places de marché » témoignent d’une « consolidation incontestable » et sont capitales pour canaliser les stratégies commerciales des marques.

Pour Milanuncios, Les Espagnols dépenseront en moyenne 242 euros le Black Friday. Selon les données de ce portail, 76% des consommateurs achèteront le Black Friday, et la moitié d’entre eux le feront «en ligne». Les données de Composants PC Ils suggèrent que 40% des Espagnols achèteront la promotion de la dernière semaine de novembre. Pour l’association Aecoc, qui regroupe plus de 30 000 sociétés de distribution et industriels, 34 % des Espagnols prévoient d’avancer leurs achats de Noël au Black Friday. La signature Privalia rappelle que l’intention d’achat cette année se traduira par une dépense comprise entre 100 et 300 euros par personne (24 %, 300 euros ou plus).