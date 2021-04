Les dépenses en capital peuvent-elles stimuler l’économie?

Ainsi, les dépenses en capital sont un outil efficace de politique budgétaire anticyclique et agissent comme un stabilisateur macroéconomique.

Par Amar Patnaik

Le débat autour de la capacité des dépenses en capital à stimuler la croissance à long terme au sein de l’économie indienne, compte tenu de la faiblesse de l’environnement économique avant et après la pandémie, a vu un large éventail d’opinions divergentes présentées par les économistes et les décideurs.

Le budget de l’Union et l’argument en faveur du capex: La récente allocation budgétaire pour les dépenses en capital à Rs 5,54,236 crore en FY2021-22 (BE) est une augmentation de 34,5% par rapport à FY2020-21. Ceci est significatif si nous comparons une hausse de 21,71% en FY2020-21 (BE) par rapport à FY2019-20 (BE). Cette évolution est significative dans le contexte du ralentissement économique causé par la pandémie de Covid-19, couplé à une baisse du taux d’emploi.

Le manque de dépenses en capital a souvent été critiqué comme négligeant les objectifs à long terme de croissance économique et d’emploi. Si la création d’une demande directe des consommateurs est un levier important pour une relance immédiate de l’économie, elle peut ne pas soutenir une trajectoire de croissance élevée à long terme. La création d’immobilisations génère des flux de trésorerie futurs pour l’économie et ajoute à la création de valeur.

Les dépenses en capital devraient y parvenir grâce à un effet multiplicateur (un changement de la valeur de la roupie de la production par rapport à un changement de la valeur de la dépense en roupie). En Inde, l’effet multiplicateur des dépenses en capital effectuées par le gouvernement central est estimé à 2,45, alors que pour les gouvernements des États, il est d’environ 2 (selon le RBI Bulletin, décembre 2020). Une augmentation de Rs 1 crore des dépenses en capital conduit à une augmentation de plus de Rs 1 crore du PIB. Cet effet multiplicateur fonctionne grâce à l’expansion des industries et des services auxiliaires et à la création d’emplois. Du côté de l’offre également, cela peut faciliter la productivité du travail. Ainsi, les dépenses en capital sont un outil efficace de politique budgétaire anticyclique et agissent comme un stabilisateur macroéconomique.

Préoccupations

Cependant, cet effet multiplicateur ne tiendra pas compte du délai de mise en route, de la disponibilité de la capacité dans l’industrie et des stocks non distribués et des travaux en cours avant les verrouillages induits par la pandémie. Plus important encore, étant donné la pandémie, l’effet multiplicateur perd de sa valeur si les gens détiennent des liquidités inutilisées par crainte de dépenses imprévues et de la suprématie de la survie lors d’éventuels futurs verrouillages. Cela semble être une possibilité distincte dans la deuxième vague déchaînée de la pandémie. La hausse des prix induite par l’inflation, en particulier dans les secteurs de l’alimentation et de la santé, pourrait également influer sur l’effet multiplicateur, car les ménages auraient tendance à leur donner la priorité par rapport aux autres produits de consommation. C’était en effet le cas jusqu’au dernier trimestre.

En outre, les dépenses en capital financées par le gouvernement via de lourds emprunts intérieurs (de l’ordre de Rs 18 crore lakh par le Centre plus Rs 78000 crore par 21 États au titre de la perte de compensation de la TPS en raison de l’effet de verrouillage) ont le potentiel d’évincer les dépenses en capital. par le secteur privé, affaiblissant ainsi gravement l’effet multiplicateur.

En outre, pour la viabilité d’un projet d’investissement particulier, le taux de rentabilité interne (TRI) doit être supérieur au taux critique (HR) / coût de financement (CoF). Le TRI dépend de la génération de flux de trésorerie nets d’un projet d’investissement pendant sa durée de vie. Le HR / CoF est décidé par le coût de la levée de capitaux pour la mise en œuvre d’un projet. Le TRI doit être plus que le HR / CoF afin de rendre le projet à la fois économiquement et financièrement viable et de contribuer à la création de valeur réelle dans l’économie.

Le TRI a été étalonné pour les projets d’immobilisations financés par le secteur privé. Par exemple, le TRI sur les projets d’infrastructure à l’échelle mondiale varie entre 8% et 12%. Cependant, les tendances en Inde révèlent que la fourchette n’est que de 6 à 8%, ce qui peut dissuader le financement par le secteur privé de projets d’infrastructure. Le faible TRI dans le contexte indien a toujours été le résultat de dépassements de coûts et de temps. Selon la base de données des projets du Ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI) en janvier 2018, 345 projets ont entraîné un dépassement de coût de Rs 2,19 lakh crore et 354 projets ont dépassé le temps de 45 mois. Les raisons de ces dépassements sont le manque de planification prévisionnelle, l’identification des facteurs de risque et le manque de collaboration entre les parties prenantes. En outre, l’incertitude réglementaire découlant de changements juridiques et législatifs soudains ou de changements dans les politiques gouvernementales comme l’imposition de la taxe rétrospective (comme les affaires Vodafone et Cairn India) a un impact négatif sur les marges du TRI.

La Banque asiatique de développement a également noté que les coûts de mise en œuvre des projets dans l’industrie des transports en Inde étaient nettement plus élevés qu’à Sri Lanka et en Chine.

En outre, un aspect qui passe sous le radar est les rapports de projet détaillés (RMR) défectueux et souvent manipulés qui exagèrent les prévisions de production et de résultat; par exemple, dans une zone ayacut (zone desservie par un projet d’irrigation tel qu’un canal, un barrage ou un réservoir) qui serait irriguée une fois qu’un méga ou moyen projet d’irrigation est évalué pour la mise en œuvre, juste pour montrer la viabilité économique du projet en sachant tout à fait bien que, à terme, le TRI serait bien inférieur au HR / CoF.

Ce qui est également tout aussi important, c’est la qualité à long terme de la création de capital, car la mauvaise qualité nécessite des coûts d’entretien récurrents liés à un projet après son achèvement.

La voie à suivre

Avec l’impulsion actuelle donnée à juste titre aux dépenses d’investissement, l’accent doit également être mis sur la mise en œuvre en temps voulu des projets dans les limites des dépenses prévues en renforçant le suivi, les mécanismes de réparation et les processus de contrôle des retards de projet. La solution réside dans l’optimisation des processus de gestion de projet de toutes les parties prenantes clés, y compris les agences de mise en œuvre, les gouvernements des États, les fournisseurs et autres. Cela aiderait également à assurer le contrôle de la qualité, qui, à son tour, se traduirait par des immobilisations procurant des avantages à plus long terme suite à l’effet multiplicateur. Les dépenses d’entretien, de réparation et d’exploitation (MRO), qui font partie des dépenses en recettes, devront être surveillées pendant la mise en œuvre du projet pour veiller à ce qu’il continue à augmenter la capacité de l’immobilisation à fournir les avantages prévus pendant la durée de vie. de l’actif.

Le gouvernement devrait également viser à réduire les dépenses de recettes inefficaces et se concentrer sur la création d’un cycle vertueux équilibré et stable, qui peut avoir des effets d’entraînement positifs à long terme. Cela contribuera à jeter les bases de la stimulation de la croissance et des investissements futurs, tout en conduisant finalement l’économie à surmonter les pressions de récession auxquelles elle pourrait à nouveau faire face si la deuxième vague se prolonge.

L’auteur est un député (Rajya Sabha) d’Odisha. Les opinions sont personnelles

