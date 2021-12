Les dépenses informatiques en Inde atteindront 100 milliards de dollars en 2022, selon les prévisions de Gartner

À mesure que l’adoption du travail hybride augmente dans le pays, les dépenses en appareils augmenteront en 2022, atteignant 44 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2021 (41 milliards de dollars).

Les dépenses informatiques en Inde devraient atteindre 101,8 milliards de dollars en 2022, en hausse de 7 % par rapport à cette année (2021), alors que les directeurs informatiques (CIO) s’appuient sur l’intérêt renouvelé de l’entreprise pour la technologie pour obtenir un financement pour de nouveaux projets informatiques (technologies de l’information). , a déclaré mercredi le cabinet d’études Gartner. La société de recherche a déclaré qu’en 2022, tous les segments des dépenses informatiques en Inde devraient augmenter, les logiciels devenant le segment à la croissance la plus élevée.

Au cours de l’année en cours, 2021, les dépenses informatiques dans des domaines tels que les services de communication, les systèmes de centres de données, les services informatiques et les logiciels devraient augmenter de 10,8 % pour atteindre 95,1 milliards de dollars, contre 85,8 milliards de dollars l’année précédente.

Le vice-président de Gartner Research, Arup Roy, a déclaré : « La trajectoire de transformation numérique qui a commencé comme une réponse à une pandémie est là pour rester au cours des prochaines années. L’Inde a connu l’une des récupérations les plus rapides bien qu’elle soit l’une des régions les plus touchées lors de la deuxième vague de la pandémie au début de 2021. »

Selon Gartner, les DSI indiens augmenteront probablement leurs dépenses pour des projets qui stimulent l’innovation et la modernisation des systèmes existants. L’embauche d’une main-d’œuvre capable de répondre à ces besoins sera également une priorité clé. L’année prochaine, les DSI indiens donneront la priorité à l’abandon des méthodes rigides et monolithiques de faire des affaires vers une architecture métier et informatique plus composable, où ils seront en mesure de mieux répondre aux perturbations.

Les dépenses en logiciels devraient totaliser 10,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 14,4 % par rapport à 2021 (9,1 milliards de dollars). Tout en connaissant un taux de croissance plus lent qu’en 2021, les dépenses en logiciels en 2022 devraient être près du double de ce qu’elles étaient avant la pandémie. Les services informatiques devraient enregistrer 9,1% à 19,7 milliards de dollars en 2022, contre 18,1 milliards de dollars en 2021. À mesure que l’adoption du travail hybride augmentera dans le pays, les dépenses en appareils augmenteront en 2022, atteignant 44 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,5%. à partir de 2021 (41 milliards de dollars).

« La croissance des appareils est une combinaison de deux éléments : le travail hybride et la demande refoulée à partir de 2020 pour les mises à niveau des appareils. Les dépenses sur les appareils représenteront 43% des dépenses informatiques totales l’année prochaine », a déclaré Roy. Les dépenses en services de communication devraient augmenter de 2,3% à 24,5 milliards de dollars en 2022 contre 24 milliards de dollars en 2021, tandis que celles consacrées aux systèmes de centres de données devraient augmenter de 3,4% à 2,8 milliards de dollars en 2022 contre 2,7 milliards de dollars en 2021, selon Gartner.

