Les dépenses par carte de crédit baissent d’un mois sur l’autre en novembre alors que l’effet de la saison des fêtes s’estompe

Cependant, les banques sont devenues plus prudentes quant à l’émission de cartes de crédit au milieu des deux vagues de la pandémie. En conséquence, les créances sur cartes de crédit en cours ont augmenté plus lentement.

Les dépenses en cartes de crédit ont chuté de 12% en glissement mensuel (MoM) en novembre, l’effet des dépenses de la saison des fêtes s’estompant. La valeur des transactions par carte de crédit aux terminaux de point de vente (POS) et aux guichets automatiques a diminué à 89 490 crore en novembre contre 1,01 crore de lakh en octobre, selon les données de la Reserve Bank of India (RBI). Cependant, les dépenses ont augmenté de 43% d’une année sur l’autre.

Dans un rapport sur les dépenses numériques, les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré que les dépenses mensuelles par carte pour l’industrie s’étaient modérées à 13 200 Rs, même si elles restaient supérieures à la moyenne de 11 000 Rs au cours de la dernière année, ce qui est également supérieur à leur pré- -niveaux pandémiques. « Cela était dû à une baisse de la taille du ticket à Rs 4 400, tandis que le nombre de transactions par carte s’est trop modéré à trois v/s 3,3 en octobre 21 (3,1 en mars 21) », indique le rapport.

De retour d’un embargo sur les nouvelles émissions en août, HDFC Bank est devenu le plus grand émetteur de nouvelles cartes en novembre, émettant plus de trois lakhs de nouvelles cartes au cours du mois.

Le prélèvement de crédit a montré des signes de reprise avec le début de la saison des festivals en octobre. Selon la dernière série de chiffres publiés par la RBI, le crédit non alimentaire a augmenté de 7,51 % en glissement annuel au cours de la quinzaine terminée le 3 décembre, se maintenant solide un mois après Diwali.

Ces derniers mois, les émissions de cartes de crédit ont augmenté. Dans son rapport de décembre 2021 sur la stabilité financière (FSR), publié mercredi, la RBI a déclaré que la demande globale de crédit à la consommation, telle que reflétée dans les volumes d’enquêtes, s’était redressée après une baisse due à la deuxième vague. « La reprise est tirée par la demande pour les segments des prêts personnels et des cartes de crédit, tandis que la demande d’autres catégories de produits montre des signes de stabilisation », a déclaré le FSR.

Selon le dernier rapport de la RBI sur la tendance et les progrès du secteur bancaire en Inde, au cours des six premiers mois de l’EX22, les créances n’ont augmenté que de 2,2% en glissement annuel, contre 4,9% pour l’année entière FY21 et 18,6% en FY20.

