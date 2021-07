Les dépenses publicitaires en APAC devraient augmenter de 8 % en 2021 : rapport sur les dépenses publicitaires de dentsu

En APAC, la hausse de 6,2 % des dépenses numériques l’an dernier devrait augmenter de 12,8 % en 2021

Les investissements publicitaires devraient augmenter de 10,4% dans le monde en 2021, selon le dernier rapport sur les dépenses publicitaires de dentsu. Le rapport prévoit que 634 milliards de dollars seront dépensés dans le monde, toutes les régions connaissant une croissance positive.

Les dépenses publicitaires en Asie-Pacifique devraient augmenter de 8 %, soit 17 milliards de dollars, pour atteindre 229 milliards de dollars. Dans la région, l’Australie et l’Inde prévoient des taux de croissance particulièrement élevés en 2021, la croissance de 2021 devant dépasser les niveaux d’avant la pandémie en Chine.

Dans la région APAC, l’augmentation de 6,2 % des dépenses numériques l’année dernière devrait augmenter de 12,8 % en 2021 pour atteindre 124,5 milliards de dollars américains, ce qui représente une part de 54 % des dépenses publicitaires totales. Les prévisions pour les réseaux sociaux (33,4%) et la vidéo (10,8%) augmenteront également, la recherche augmentant également (7,8%) pour atteindre 23,1 milliards de dollars américains en 2021.

Les dépenses publicitaires hors ligne/linéaire connaîtront un retour à la croissance de 2,8% à 104,8 milliards de dollars US, après une baisse de 15% en 2020, mais il est prévu que les niveaux de dépenses en APAC resteront inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie en 2021.

Alors que les événements régionaux en direct tels que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo continuent d’être un moteur important de la croissance des dépenses publicitaires pour la télévision linéaire en Asie-Pacifique (augmentation de 3,9 % en 2021 pour atteindre 59,2 milliards de dollars), les données de Densu suggèrent une évolution vers CTV (Connected TV ) et OTT (Over The Top) et les audiences s’orientant davantage vers la consommation de médias numériques signifient que les dépenses de télévision linéaire resteront inférieures aux niveaux d’avant la pandémie jusqu’au-delà de 2021.

Avec la levée des restrictions sur les activités sociales, l’OOH connaîtra un rebond après l’impact de la pandémie, augmentant de 7,5% en 2021 dans la région. Le cinéma connaît une reprise un peu plus longue, avec une nouvelle baisse en 2021 (-5,0%) mais devrait rebondir en 2022. La radio connaîtra également une croissance (4,3%) en 2021.

Alors que la plupart des chaînes renoueront avec la croissance en 2021 (Cinéma en 2022), l’Imprimé connaît un léger recul en 2021 (–2,7 %) et devrait continuer à baisser en 2022, alors qu’il continue d’évoluer vers de nouveaux modes de diffusion numérique.

La baisse des dépenses publicitaires APAC induite par la pandémie en 2020 s’est avérée moins sévère qu’initialement prévu. Alors que 2020 reste l’année la moins performante depuis la crise financière mondiale, la baisse de la croissance a été accentuée depuis les prévisions de Dentsu de janvier 2021 (de -8,0% à -5,2%.) En 2021, le marché connaît une reprise de la croissance (8,0% ), une amélioration (2,1% pts) par rapport à la prédiction de janvier. À l’horizon 2022, la reprise devrait se poursuivre lorsque les dépenses devraient atteindre 243,6 milliards de dollars et augmenter à un taux de 6,3 %.

« Il est prometteur de voir un retour à la croissance dans la région APAC avec deux de nos marchés dans les cinq premiers contributeurs à la croissance des dépenses publicitaires ; Chine et Japon. Alors que la Chine continue d’enregistrer de forts niveaux de croissance grâce au numérique et à l’affichage publicitaire, la croissance du Japon sera soutenue par des événements tels que les Jeux olympiques et paralympiques de 2020, les élections à la Chambre des représentants et les dépenses publicitaires qui y sont associées, en particulier à la télévision », a déclaré Ashish. Bhasin, PDG APAC, dentsu international, a déclaré.

En outre, l’Australie et l’Inde sont deux des marchés les plus en croissance d’une année sur l’autre, prévoyant une augmentation des dépenses publicitaires. L’Australie a connu une reprise économique plus forte après la pandémie, en particulier dans la télévision et le numérique où le gouvernement a concentré une grande partie de ses campagnes liées à Covid, tandis que l’Inde devrait connaître une résurgence des dépenses publicitaires numériques bien que la télévision soit toujours le principal contributeur avec 40,9%. partager.

Pour Prerna Mehrotra, PDG de Media APAC et MD Media Singapore, les principaux moteurs de la croissance sont la reprise économique, le PIB de l’APAC devant augmenter de 7,3 % et une poussée plus forte que jamais vers le marketing numérique.

