Les dépenses record en applications pendant la pandémie se poursuivent cette année

La pandémie a enregistré des dépenses record en applications l’année dernière, et App Annie rapporte que cela s’est poursuivi au premier trimestre de cette année.

La société d’analyse affirme que la demande de divertissement pendant le verrouillage a permis aux développeurs de profiter du plus gros trimestre depuis le début des enregistrements …

Rapports d’App Annie.

Le plein impact des verrouillages mondiaux se révèle alors que les dépenses mondiales en applications augmentent de 40% en un an. Le marché des applications s’agrandit – et il croît à un rythme plus rapide que jamais.

Les nouvelles données d’App Annie révèlent que les consommateurs ont dépensé 32 milliards de dollars en achats intégrés sur iOS et Google Play dans le monde au premier trimestre 2021. C’est le plus gros trimestre depuis le début des records – et le chiffre est de 40% en hausse par rapport au même trimestre pour 2020.

Les chiffres illustrent l’impact remarquable de la pandémie sur le marché des applications. Le premier trimestre 2020 a été la première période de verrouillage mondial. Les commandes de rester à la maison ont obligé les consommateurs à rechercher une stimulation intérieure, et ils l’ont trouvée sur leurs smartphones, grâce à des jeux et à d’autres applications très engageantes telles que le streaming vidéo et les plateformes de partage social.

En conséquence, le marché s’est développé à une vitesse sans précédent. Les utilisateurs de smartphones ont dépensé environ 9 milliards de dollars de plus en applications et jeux au premier trimestre 2021 qu’au premier trimestre 2020.