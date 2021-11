Les dépenses touristiques en Espagne se maintiennent au niveau des années 90

20/11/2021 à 08:27 CET

David Page

L’Espagne sortait d’une séquence historique de records touristiques lorsque la pandémie a complètement paralysé le secteur. Le pays a accumulé plus de cinq ans d’arrivées maximales historiques de touristes étrangers et aussi près d’une décennie de records de recettes touristiques, mais des restrictions de mobilité pour lutter contre Covid causé une débâcle dont l’industrie se remet encore.

La reprise économique est en marche, mais dans le cas du secteur du tourisme – le bouclier anti-crise traditionnel du pays – c’est encore à moitié gaz. Le tourisme s’appuie sur la force de la demande de la clientèle espagnole pour dynamiser son activité, mais les arrivées de touristes étrangers et le business lié à ces voyageurs étrangers sont encore très loin des niveaux précovid: à tel point que les revenus du tourisme dans notre économie – ce que les touristes étrangers qui viennent dépensent réellement dans le pays – se clôtureront cette année au niveau des années 90.

Jusqu’en 2019, juste avant la pandémie, l’Espagne avait neuf années consécutives d’enregistrements continus des recettes touristiques du pays. En 2019, un maximum historique de 71 202 millions d’euros de recettes touristiques a été enregistré, selon les registres du Banque d’Espagne. L’année dernière, avec une grande partie de l’année dans une pause touristique et avec des restrictions sur les voyages internationaux, ces revenus ont chuté à seulement 16 177 millions, avec un effondrement de plus de 77% et avec le chiffre le plus bas en près de trois décennies (plus précisément, depuis 1993).

La demande des touristes étrangers s’est améliorée cette année avec la levée de la restrictions de voyage intra-européenne, mais ne décolle pas encore fortement. Le résultat est que l’Espagne clôturera avec des revenus touristiques inférieurs de 60% au record de 2018, avec un peu moins de 28 500 millions d’euros, selon les estimations qu’elle gère. Exceltur (un lobby sectoriel qui regroupe une trentaine des plus grandes entreprises touristiques du pays, comme Meliá, Iberia, NH Hotels, Riu, Amadeus ou Renfe).

Un record avec lequel L’Espagne tirera ses revenus de 76% par rapport au noir 2020, mais cela maintiendra le pays aux niveaux de revenus des années 90, avec un volume similaire à celui enregistré entre 1998 et 1999. [Ver gráfico].

Ce que le touriste dépense par rapport à ce que l’Espagne entre

Le revenu réel du tourisme est ce qui revient réellement à l’économie de l’Espagne, les dépenses que les visiteurs étrangers font pendant leur séjour dans le pays. Les revenus du tourisme sont mesurés par la Banque d’Espagne dans la balance des paiements et à des fins comptables, ils ont un impact similaire sur les exportations du pays.

Les Institut National de la Statistique (INE) Il a une autre comptabilité pour les dépenses des touristes étrangers -l’enquête Egatur-, mais avec elle il calcule tout ce que les voyageurs dépensent pour leur voyage. Tout, non seulement pendant votre séjour ici, mais aussi avant d’arriver dans les entreprises de votre pays d’origine, le chiffre est donc toujours supérieur à celui de la Banque d’Espagne en incluant des coûts qui ne reviennent pas vraiment à l’économie espagnole. Chaque année, il y a une différence d’un milliard de dollars entre ce que les touristes dépensent (ou ce qu’ils disent dépenser, car il s’agit d’une enquête) et ce que l’économie espagnole entre réellement.

Selon les derniers relevés disponibles de la Banque d’Espagne, entre janvier et août de cette année, les revenus du tourisme ont atteint 14 300 millions d’euros, soit 6,7% de plus que l’année dernière (13 400 millions) et 71% de moins qu’en 2019 (49 600 millions). Pour la même période, l’Institut national de la statistique a calculé que les dépenses des touristes étrangers montaient déjà à près de 16 900 millions, pratiquement à égalité avec le chiffre de l’année dernière (16 779 millions) et 73% en dessous du niveau de 2019 (63 900 millions).