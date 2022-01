Les déplacements de Sánchez en avion sont « une matière particulièrement sensible »

01/05/2022 à 19:03 CET

.

le gouvernement a évité, dans une réponse parlementaire au PP, rapporter les raisons et les circonstances particulières pour lesquelles le Premier ministre, Pedro Sanchez, utiliser des avions officiels dans certains de ses déplacements, car il s’agit d’une « matière particulièrement sensible » et pour des « raisons de sécurité ».

Dans une question écrite signée par plusieurs députés du PP, dont leur porte-parole parlementaire, Cuca Gamarra, le populaire a interrogé l’exécutif sur la raisons pour lesquelles Sánchez s’est rendu à Malaga dans un Falcon 900 de l’armée de l’air espagnole le 7 novembre.

Dans sa réponse parlementaire publiée dans le Bulletin du Congrès, le gouvernement assure qu’il s’agit « d’un dossier particulièrement sensible, pour des raisons de sécurité » le détail et les circonstances particulières des déplacements du Premier ministre, et fonde ce manque d’information publique sur la loi sur les secrets officiels.

L’Exécutif fait valoir que tant les rapports sur les mouvements d’aéronefs militaires que les plans de protection des autorités et des passagers qui y sont soumis, et plus précisément, les rapports et données statistiques sur les mouvements de forces, de navires ou d’aéronefs militaires, « Ils doivent être traités comme des matières classifiées avec le plus haut degré de protection. »

« Le président du Gouvernement utilise les moyens de transport de l’Etat à la disposition des différentes institutions et de leurs représentants. Lesdits moyens de transport sont affectés d’un critère de sécurité », remarques.

Déjà dans une interview à . en 2019, Pedro Sánchez lui-même a assuré que l’utilisation d’avions officiels répondait à des « critères strictement de sécurité » marqué par le service de sécurité de La Moncloa.

Une pratique, assurait alors le président, qui n’avait pas changé avec son mandat, mais plutôt il en avait été de même pour l’ensemble des présidents qui l’ont précédé en fonction.

Ce n’est pas la première fois que le PP s’intéresse à l’utilisation d’avions officiels par le Premier ministre et d’autres membres de son cabinet et, en fait, c’était l’un des sujets qui a focalisé la dernière séance de contrôle de l’année au Sénat.

De l’avis du PP, Sánchez voyage dans des avions d’État « pour les voyages privés » payés « avec l’argent de tout le monde », sous prétexte que le même jour, il tient une brève réunion avec un maire, après quoi il assiste aux événements du PSOE.

Selon le porte-parole du PP au Sénat, Javier Maroto, Sánchez « triche » pour pouvoir voyager « aux frais de tous les Espagnols » et a regretté que son « mauvais exemple » se répande chez d’autres membres du gouvernement, comme la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, qui est accusée de se rendra en Falcon à Rome pour son audience avec le papa Francisco.