Les déplacements intérieurs facilités pour les personnes vaccinées ! Ces états, les UT autorisent l’entrée aux personnes munies de certificats de vaccination

Vaccination et voyages intérieurs : Les portes des voyages intérieurs semblent s’ouvrir pour les vaccinés ! L’Inde a entrepris une campagne massive de vaccination de tous les adultes pour tenter de lutter contre la pandémie de COVID-19. La campagne de vaccination est également restée en vigueur pendant une deuxième vague grave de coronavirus, alors même que des personnes dans de nombreux États et UT ont été placées sous verrouillage. Les voyages aériens intérieurs avaient également été suspendus par la plupart des États. Cependant, maintenant que la tendance des cas quotidiens de COVID-19 semble pointer vers une fin possible de la deuxième vague, certains États et UT ont décidé d’autoriser les passagers aériens vaccinés à arriver dans leurs États sans avoir besoin d’un rapport de test RT-PCR négatif obligatoire. .

Conformément aux directives mises à jour par État partagées par le transporteur national Air India ainsi que par les compagnies aériennes nationales Indigo, alors que certains États demandent des tests aléatoires ou des tests RT-PCR obligatoires, quelques-uns ont également décidé de considérer les vaccinations comme critère à partir de juin. 14.

Vaccination COVID-19 : Quels États autorisent les voyageurs vaccinés ?

Voici un aperçu de tous les États et UT qui ont ajouté la vaccination comme critère pour permettre aux voyageurs d’entrer dans leurs juridictions :

Pendjab autorise les passagers qui ont un certificat de vaccination démontrant qu’au moins une dose de vaccin COVID-19 a été administrée à l’individu. Cependant, le passager doit avoir reçu cette dose au moins deux semaines avant le jour de l’arrivée.

Comme le Pendjab, Chandigarh accueille également les passagers ayant reçu au moins une dose de vaccin au moins deux semaines avant leur arrivée à l’UT et disposant d’un certificat de vaccination en cours de validité le prouvant.

Chhattisgarh autorise les passagers munis d’un certificat de vaccination définitif, c’est-à-dire les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin, d’entrer dans l’État.

Nagaland autorise également l’arrivée de personnes ayant reçu à la fois les doses du vaccin et en possession d’un certificat de vaccination le prouvant.

Comme Chhattisgarh et Nagaland, Odisha a également décidé d’ouvrir ses portes aux personnes ayant terminé leur calendrier vaccinal, c’est-à-dire ayant reçu les deux doses du vaccin.

Meghalaya autorise les passagers ayant un certificat de vaccination final valide, à l’exception de ceux originaires du Bihar, de Delhi, du Karnataka, du Kerala, du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh et du Bengale occidental.

Rajasthan a décidé d’autoriser les passagers ayant reçu les deux doses de vaccination à entrer dans l’État, à condition que la deuxième dose ait été administrée au moins 28 jours avant l’arrivée de l’individu dans l’État.

Cependant, il est important de noter que le critère de vaccination est un critère supplémentaire dans ces endroits, et la plupart des États entreprendraient également un dépistage thermique des individus vaccinés. Les États et les UT ont mis en place des directives qui combinent un dépistage thermique, des tests RT-PCR ainsi que des certificats de vaccination afin de permettre même aux personnes qui n’auraient peut-être pas été vaccinées jusqu’à présent.

