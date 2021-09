Les déposants de la Rupee Coop Bank s’opposent à la décision du DICGIC de payer Rs 5 lakh aux titulaires de comptes de banques coopératives en difficulté

in

Rupee Cooperative Bank, dont le siège est à Pune, a été soumise à des restrictions bancaires strictes en raison de l’augmentation de la dette.

Un groupe de personnes prétendant représenter les intérêts des titulaires de comptes et des déposants de la Rupee Cooperative Bank s’est opposé à la décision prise par la Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) de payer aux déposants de 21 banques coopératives en difficulté une somme de Rs 5 lakh dans les 90 jours.

La DICGC a déclaré qu’à la suite de la modification de la loi sur la DICGC, elle effectuera les paiements aux déposants dans un délai de 90 jours. Outre PMC, les grandes banques comprennent la Rupee Cooperative Bank, la Kapol Cooperative Bank, la Maratha Coop Bank et la City Coop Ban, toutes du Maharashtra. Les déposants de ces banques attendent leur argent depuis des années. La RBI avait placé les banques sous ses directives globales, qui comprenaient des restrictions sur le retrait des dépôts.

Dhananjay Khanzode, l’un des déposants de la Rupee Cooperative Bank, a déclaré que les déposants devraient recevoir l’intégralité de leurs montants et pas seulement Rs 5 lakh car ils attendent leur argent depuis des années. Il a demandé aux déposants d’attendre un mois car la décision de la Haute Cour de Bombay est toujours attendue. Les déposants de la Rupee Cooperative Bank avaient déposé une requête civile auprès de la Haute Cour de Bombay, demandant la libération de leurs dépôts et une action contre les administrateurs actuels de la banque.

Khandzode a déclaré qu’il approcherait également les déposants des autres banques en difficulté pour s’attaquer conjointement à ce problème.

La DICGIC a déclaré que les banques devront soumettre une liste de réclamations d’ici le 15 octobre et mettre à jour la position le 29 novembre avec le principal et les intérêts dans une liste mise à jour finale.

