Les déposants de PMC Bank avec plus de Rs 5 lakh de dépôts à payer sur 10 ans

La Reserve Bank of India (RBI) a publié lundi le projet de fusion de la Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMC) avec Unity Small Finance Bank (SFB). Le programme prévoit un paiement complet pour les déposants avec des dépôts de plus de Rs 5 lakh sur une période de 10 ans.

Unity SFB, promu conjointement par Centrum Financial Services et le propriétaire de BharatPe Resilient Innovation, devra transférer le montant reçu de la Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) à tous les déposants éligibles de PMC Bank un montant égal au solde de leurs comptes de dépôt. jusqu’à Rs 5 lakh, dans un délai de 90 jours, comme cela a été notifié par le DICGC en septembre.

Pour les déposants qui détiennent plus de Rs 5 lakh en dépôts, le paiement du montant supplémentaire sera effectué de manière échelonnée. Jusqu’à Rs 50 000 seront payés au cours des deux prochaines années, jusqu’à Rs 1 lakh après trois ans, jusqu’à Rs 3 lakh après quatre ans, jusqu’à Rs 5,5 lakh après cinq ans, et tout montant restant sera payé après 10 années.

Après le 31 mars 2021, aucun intérêt supplémentaire ne sera payable sur les dépôts portant intérêt de PMC Bank pendant une période de cinq ans. Pour les soldes de tout compte courant ou de tout autre compte ne portant pas intérêt, aucun intérêt ne sera dû aux titulaires du compte. Les intérêts courront au taux de 2,75% par an seront payés sur les dépôts de détail de PMC Bank, qui resteront en circulation après la période de cinq ans. Ces intérêts seront payables à compter de la date postérieure de cinq ans à la date fixée, ou de la date de notification du régime par le gouvernement.

En ce qui concerne les déposants institutionnels, 80% des dépôts non assurés en circulation sur divers comptes au crédit de chaque déposant institutionnel de PMC Bank seront convertis en actions de préférence perpétuelles non cumulatives (PNCPS) de Unity SFB avec un dividende de 1% par an payable annuellement. Après 10 ans à compter de la date fixée, la banque bénéficiaire peut envisager des avantages supplémentaires pour ces détenteurs de PNCPS, soit sous la forme d’une augmentation du taux du coupon ou d’une option d’achat, après avoir obtenu l’approbation de la RBI.

Les 20 % restants des dépôts institutionnels non assurés seront convertis en bons de souscription d’actions de Unity SFB au prix d’une roupie par bon de souscription. Ces bons de souscription d’actions seront en outre convertis en actions Unity SFB lors de l’offre publique initiale (IPO) de la banque. Le prix de la conversion sera déterminé à la fourchette inférieure du prix de l’introduction en bourse.

Pour toute autre responsabilité de PMC Bank, Unity SFB ne paiera que les montants en principal, au fur et à mesure de leur échéance, aux créanciers conformément aux accords conclus entre eux avant la date fixée ou les termes et conditions convenus.

Unity SFB disposera d’un délai de 20 ans à compter de la date fixée pour rembourser le montant reçu de la DICGC à titre de paiement aux déposants assurés, qui peut être effectué en une ou plusieurs fois. « La banque bénéficiaire créera un compte de réserve dans ses livres et y effectuera des virements périodiques qui pourront être approuvés par la Banque de réserve, dans le but de s’acquitter de sa responsabilité envers la DICGC conformément aux dispositions du présent régime », indique le projet.

