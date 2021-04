Les dépôts BlackRock SEC montrent que 360 ​​K $ ont été gagnés sur les contrats à terme Bitcoin

Un dossier de la Securities and Exchange Commission des États-Unis montre que les contrats à terme Bitcoin de BlackRock Financial Management se sont considérablement appréciés cette année.

Selon le rapport mensuel sur les investissements de portefeuille de BlackRock publié aujourd’hui par la SEC, la société détenait 37 contrats à terme Bitcoin émis via le Chicago Mercantile Exchange qui ont expiré le 26 mars. Les contrats se sont appréciés de 360 ​​457 $.

Les gains sur les contrats à terme Bitcoin (BTC) représentent environ 0,00142% du Global Allocation Fund de BlackRock, soit 6,12 BTC au moment de la publication. La société détient plus de 8,6 billions de dollars d’actifs totaux sous gestion.

Le mois dernier, le directeur des investissements de la société, Rick Rieder, a déclaré que BlackRock avait «commencé à barboter un peu» dans la cryptographie, affirmant que de nombreux investisseurs recherchaient «des endroits qui s’apprécient en supposant que l’inflation augmente à mesure que les dettes se construisent.»

« Détenir une partie de ce que vous détenez en espèces dans des choses comme la cryptographie me semble logique, mais je n’adopterais pas une certaine allocation ou une certaine détention cible », a déclaré Reider à l’époque. «Mon sentiment est que la technologie a évolué et que les réglementations ont évolué au point où un certain nombre de personnes estiment qu’elle devrait faire partie du portefeuille.»

En janvier, BlackRock avait mentionné Bitcoin dans deux dépôts de prospectus auprès de la SEC, indiquant qu’il était possible que le gestionnaire d’actifs de plusieurs billions de dollars utilise des dérivés cryptographiques et d’autres actifs dans le cadre de son plan d’investissement.