Les dépôts de baleines Bitcoin dans les bourses peuvent-ils réellement prédire le prix du BTC?

Les traders vérifient de plus en plus les données en chaîne pour « prédire » la tendance des prix à court et à long terme du Bitcoin (BTC) en utilisant des plates-formes telles que CryptoQuant, Glassnode et WhaleAlert.

En particulier, les points de données tels que les entrées, les sorties et les flux stables d’échange de Bitcoin sont activement utilisés par les traders pour anticiper où BTC pourrait aller ensuite.

499 #BTC (29979163 USD) transférés d’un portefeuille inconnu vers #Coinbasehttps://t.co/zkhywRQS82 – Alerte aux baleines (@whale_alert) 14 mars 2021

Cependant, ce type de données doit être pris avec un grain de sel car les grands détenteurs se rendent également compte que ces données sont de plus en plus utilisées par de nombreuses personnes dans leurs stratégies de trading. Par conséquent, les individus ou les baleines fortunés peuvent manipuler ces données pour faire pencher le marché à leur avantage. Mais comment?

Les données en chaîne Bitcoin peuvent être utilisées pour les «psyops»

Lorsque de grandes quantités de Bitcoin sont déposées dans un échange, cela indique généralement qu’une baleine ou un investisseur fortuné envisage de vendre du BTC, du moins en théorie.

Afflux de Bitcoin Gemini. Source: CryptoQuant

Les investisseurs qui détiennent beaucoup de Bitcoin les laissent généralement dans des portefeuilles non gardiens ou auto-hébergés pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Par conséquent, lorsque ces avoirs entrent en bourse, il semble que les baleines sont sur le point d’exercer une pression de vente massive sur le marché.

Cependant, comme les baleines savent que les investisseurs peuvent suivre les dépôts via de telles plates-formes de suivi de données en chaîne, cela ouvre la porte à une situation de faux.

Dans l’analyse technique, un faux est un terme utilisé pour désigner une situation dans laquelle un trader entre dans une position anticipant un signal de transaction ou un mouvement de prix futur, mais le signal ou le mouvement ne se développe jamais et l’actif se déplace dans la direction opposée.

Par exemple, les baleines pourraient déposer de grandes quantités de BTC dans divers échanges, donner l’impression qu’elles vendent beaucoup de BTC, ce qui fait craindre sur le marché de faire baisser la BTC.

En réalité, les baleines ne vendent peut-être pas du tout le BTC déposé dans des bourses. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser cette situation de simulation pour acheter l’actif à un prix inférieur, par exemple.

Marchand pseudonyme bien connu Cantering Clark expliqué:

« Il est juste de dire que les données en chaîne et le brassage de Bitcoin des portefeuilles aux échanges et inversement sont un stratagème abusé maintenant. Pensez-vous qu’un grand acteur va le faire savoir de manière si ouverte qu’il envisage de vendre «Je suppose que tout le monde tombe toujours pour le tour du quart?

Ki Young Ju, le PDG de CryptoQuant, a soulevé un point similaire concernant ce qu’il appelle des «psyops» avec des données en chaîne.

Ki a noté que les baleines peuvent déposer du BTC dans les bourses afin de faire passer le sentiment du marché de la cupidité à la peur.

Le sentiment négatif du marché à lui seul pourrait suffire à faire baisser le prix, ce qui peut également conduire à des liquidations en cascade si le marché à terme est surpeuplé. Ki a dit:

« Une supposition spéculative, mais les baleines pourraient déposer une grande quantité de BTC dans les échanges pour effrayer les gens, car beaucoup de gens suivent les alertes aux baleines. »

Par exemple, Gemini aurait vu un important dépôt BTC avant que Bitcoin ne tombe le 15 mars à 54500 $.

À l’époque, Ki a souligné que s’il pouvait s’agir d’ordres de vente, il pourrait également s’agir de psyops pour amener le marché à penser que la pression de vente est à venir. Il expliqué:

« Peut-être que c’est l’un des trois: 1. Psyops 2. Gemini exécutant un service de courtage privé, exécutant des ordres de vente à d’autres bourses. 3. Certains services de courtage utilisent Gemini Custody, exécutant des ordres de vente à d’autres bourses. »

Selon Philip Swift, analyste et co-fondateur de Decentrader:

« Il peut être dangereux pour les traders d’accorder trop d’importance aux mouvements de transaction entre les portefeuilles sur la blockchain Bitcoin. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, il y a souvent une confusion autour de qui possède réellement des portefeuilles spécifiques. »

Swift a en outre expliqué qu ‘ »il y a clairement une opportunité pour les » pysops « , où les grands joueurs trompent les passionnés de portefeuille en leur faisant croire que les fonds sont transférés avant d’être vendus sur le marché. »

En ce qui concerne ces transferts de portefeuille, Swift a déclaré:

« Ce n’est pas l’intention, l’intention est simplement de tromper les gens en leur faisant croire que le Bitcoin est sur le point d’être vendu. Il est important de se rappeler que les grands acteurs ont de nombreuses autres façons d’acheter ou de vendre des $ BTC tels que OTC, dénouer des positions à terme, etc. Ils ne doivent pas toujours déplacer leurs fonds en chaîne avant d’acheter ou de vendre. «

Assez précis mais pas de solution miracle

Néanmoins, les dépôts de Bitcoin dans les bourses ont toujours été un prédicteur assez précis de la direction que prendra BTC.

Netflow d’échange de Bitcoin. Source: CryptoQuant

Par exemple, au cours des trois dernières semaines seulement, deux pics majeurs des entrées de devises BTC ont marqué le sommet local les 22 février et 15 mars.

Par conséquent, de nombreuses mesures en chaîne, y compris les transferts BTC vers et depuis les bourses, se sont révélées très utiles pour anticiper l’action des prix BTC.

Mais les traders doivent également être conscients que ces informations sont ouvertes à tous et ne peuvent donc pas être considérées comme la solution miracle des métriques. À mesure que sa popularité augmente, il peut être joué par les baleines, les médias et d’autres entités influentes. Cela peut finalement induire les traders en erreur et changer le sentiment pour donner une fausse image des conditions du marché, en particulier à court terme.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.