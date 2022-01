Les dépôts de RBL Bank glissent de 2,58% au cours du trimestre de décembre ; les dépôts des particuliers et des petites entreprises chutent de plus de 11 %

Le total des dépôts s’élevait à Rs. 73 637 crore tandis que les dépôts de détail et les dépôts des petites entreprises étaient à Rs. 27 871 crore pour le trimestre terminé en décembre 2021.

RBL Bank a signalé une baisse de 2,58% du total des dépôts d’un trimestre à l’autre, s’établissant à Rs. 73 637 crore pour le trimestre clos en décembre 2021, selon les chiffres provisoires publiés par la banque. Cela s’inscrit dans le contexte d’un remaniement de la direction de la banque, la RBI approuvant la nomination de Rajeev Ahuja en tant que directeur général et PDG de la banque par intérim la semaine dernière et le conseil d’administration à la recherche d’un nouveau dirigeant pour diriger la banque. .

RBL a enregistré une baisse de 11,3% en QOQ des dépôts de détail et des dépôts des petites entreprises clientes à Rs. 27 871 crore, a annoncé la société dans une notification dimanche soir. Les dépôts de détail et les dépôts des petites entreprises clientes représentaient 37,8 % du total des dépôts pour le trimestre de décembre.

Les dépôts sur le compte courant et d’épargne de la banque RBL (CASA) ont chuté de 5,31% sur une base QOQ à Rs. 25 316 crore à la fin du trimestre de décembre, tandis que le ratio CASA s’élevait à 34,4%. Cependant, sur une base annuelle, les dépôts totaux ainsi que les dépôts des particuliers et les dépôts des petites entreprises ont augmenté respectivement de 9,61 % et 14,16 %, a indiqué la banque.

Ces derniers jours, RBL a connu une série de changements de direction, avec Vishawvir Ahuja quittant son poste de directeur général et PDG et la banque nommant Rajeev Ahuja à la tête de la banque par intérim. La Reserve Bank of India a également nommé Yogesh K Dayal, directeur général de RBL, en tant qu’administrateur supplémentaire au conseil d’administration de la banque.

RBI a ensuite précisé la semaine dernière qu’une telle nomination est effectuée « lorsque le conseil d’administration a besoin d’un soutien plus étroit en matière de réglementation ou de surveillance ». RBI a également déclaré dans la même annonce que RBL est bien capitalisée et que ses déposants et parties prenantes ne doivent pas paniquer.

La semaine dernière, les actions de RBL ont atteint un creux de 52 semaines après que des rapports aient fait surface selon lesquels la banque avait annulé des prêts d’une valeur de 300 crores de roupies dans les sept mois suivant la sanction des prêts. Lundi à 10 heures, les actions de RBL étaient en baisse de 0,07% et se négociaient à Rs 126,95 aunit.

Le Liquidity Coverage Ratio de la banque s’établit à 146% au 31 décembre 2021, contre un LCR de 155% pour le dernier trimestre et de 164% pour le trimestre clos le 31 décembre 2020.

RBL a déclaré que les chiffres publiés avaient été publiés à titre provisoire avant l’annonce officielle des résultats financiers du trimestre clos le 31 décembre 2021 qui, selon la banque, seront publiés après approbation du comité d’audit, du conseil d’administration de la banque et examen limité par le commissaires aux comptes de la banque.

