Les dépôts en espèces supérieurs à Rs 10 000 ne seront pas gratuits dans cette banque à partir de janvier 2022

A partir de l’année prochaine, les titulaires de compte IPPB devront supporter des frais lors des retraits d’espèces et lors du dépôt d’espèces sur leurs comptes, s’ils dépassent la limite prescrite.

Les titulaires de compte India Post Payments Bank (IPPB) devront supporter des frais lors des retraits d’espèces et lors du dépôt d’espèces sur leurs comptes à partir de l’année suivante, s’ils dépassent la limite prescrite. IPPB prélèvera des frais sur les transactions de dépôt et de retrait d’espèces, sous réserve de limites, à partir du 1er janvier 2022.

Dans le compte d’épargne de base, le retrait d’espèces restera gratuit jusqu’à 4 transactions par mois et après cela, les frais de retrait seront de 0,50% de la valeur sous réserve d’un minimum de Rs. 25 par opération. Le dépôt en espèces jusqu’à n’importe quel montant restera gratuit sur le Compte d’épargne de base.

Dans les comptes d’épargne (autres que Basic SA) et courants, le retrait en espèces sera gratuit jusqu’à Rs. 25 000 par mois et par la suite, après la limite gratuite, des frais de 0,50% de la valeur soumis à un minimum de Rs. 25 par transaction seront prélevés.

Dans les comptes d’épargne (autres que Basic SA) et courants, les dépôts en espèces seront gratuits jusqu’à Rs. 10 000 par mois et par la suite, une charge de 0,50% de la valeur soumise à un minimum de Rs. 25 par transaction seront prélevés.

Les frais réels seront calculés après avoir pris en compte la TPS ou la CESS qui sera prélevée aux taux applicables.

Auparavant, India Post Payments Bank avait révisé ses frais bancaires à domicile à compter du 1er août 2021, soit 20 Rs pour chaque demande par client.

A compter du 1er juillet 2021, le taux d’intérêt des comptes d’épargne a été révisé en fonction du solde du compte. Le solde du compte jusqu’à Rs 1 lakh a été révisé à 2,5% par an tandis que sur le solde supérieur à Rs 1 lakh jusqu’à Rs 2 lakh, il n’y a pas de changement et les titulaires de compte continueront de gagner 2,75 % par an. La fréquence de versement est trimestrielle pour les titulaires de compte.

Une caractéristique unique du compte d’épargne India Post Payments Bank est sa « banque avec carte QR ». Le plus grand avantage de la carte QR est qu’il n’est pas nécessaire de se souvenir du numéro de compte ou d’un mot de passe pour effectuer des activités bancaires car l’authentification peut être effectuée à l’aide de la biométrie du titulaire du compte. On peut également profiter des modes de transfert de fonds NEFT, IMPS, RTGS via le compte IPPB.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.