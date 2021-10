Les dépôts et retraits NFT sont désormais disponibles sur FTX US pour Institutional Favorite Solana (SOL)

FTX

Les dépôts et retraits NFT sont désormais en ligne sur FTX US pour Institutional Favorite Solana (SOL)

AnTy12 octobre 2021

L’échange de crypto-monnaie FTX.US a lancé le marché non fongible (NFT) pour les NFT basés sur Solana.

« Dépôts/retraits NFT en direct sur FTX US pour Solana ! » a annoncé lundi le PDG de FTX, Sam Bankman Fried.

Bien qu’actuellement limité aux NFT basés sur Solana, FTX.US ajoutera bientôt la prise en charge des NFT basés sur Ethereum.

L’achat et la vente de NFT sur le marché de FTX.US ont été limités à ceux émis directement sur le site Web avant ce lancement. De plus, la collection basée sur Solana n’avait pas non plus de marché établi, la majorité d’entre elles étant négociées sur Digital Eyes et Solanart.

Mais maintenant, FTX s’est joint à nous pour « fournir aux utilisateurs américains et mondiaux un marché réglementé intuitif et réactif à leurs besoins », a déclaré le président de FTX.US, Brett Harrison, dans un communiqué.

« Nous sommes en direct ! » a annoncé Harrison sur Twitter tout en notant que les options « acheter maintenant » et les enchères sont prises en charge sur la plate-forme. Si votre NFT n’est pas vérifié, FTX vérifiera également l’authenticité de votre NFT.

Bien qu’il n’y ait pas de frais d’inscription sur FTX.US, la plate-forme facturera des frais d’échange de 2% au vendeur plus les redevances du créateur.

Tous les NFT seront répertoriés dans SOL. Ainsi, pour commencer, l’utilisateur doit financer son portefeuille d’échange avec de la crypto ou du dollar américain pour obtenir des jetons SOL.

Solana est en fait devenu un favori parmi les investisseurs institutionnels, avec 12,5 millions de dollars d’entrées enregistrées dans les produits d’investissement SOL la semaine dernière. Dans l’ensemble, cette année, Solana a enregistré 96 millions de dollars d’entrées, portant ses actifs sous gestion à 119 millions de dollars, le cinquième après Bitcoin, Ethereum, Multi-asset et Binance, selon CoinShares.

Le marché Solana NFT est en direct sur @ftx_us ! Comment déposer des NFT sur FTXUS : https://t.co/mg87scI6sy pic.twitter.com/vHe2t9EJ56 – FTX – Construit par les commerçants, pour les commerçants (@FTX_Official) 11 octobre 2021

Lundi, la plate-forme de produits dérivés FTX a également augmenté ses transferts instantanés Signet pour permettre le crédit automatique de 10 millions par jour de retraits et de dépôts. Plus tôt ce mois-ci, la bourse en croissance rapide avait intégré les dépôts et les retraits instantanés Signet de Signature Bank pour les institutions avec un déploiement initial limitant les retraits à 100 000/jour.

Dans d’autres nouvelles, le PDG Bankman-Fried se retire de la société de trading quantitatif Alameda Research pour se concentrer sur l’échange crypto FTX. Sam Trabucco et Caroline Ellison dirigeront désormais Alameda Research en tant que co-PDG.

Le géant du trading crypto, qui a réalisé un bénéfice d’un milliard de dollars l’année dernière, est impliqué dans les investissements, le commerce, la tenue de marché et l’agriculture de rendement dans l’espace crypto.

