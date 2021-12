Les dépôts quotidiens de RTI ont presque doublé en une semaine

Un record de 7,38 crores de RTI a été déposé au cours de l’année d’évaluation précédente (AY2020-21 ou exercice 2019-20).

À l’approche de la date limite du 31 décembre pour le dépôt des déclarations de revenus (RTI) pour le dernier exercice fiscal, le nombre de dépôts quotidiens de RTI a presque doublé pour atteindre 15,5 lakh par rapport à il y a une semaine. Avec cela, le nombre total de dépôts de RTI effectués jusqu’au 27 décembre s’élevait à 4,67 crore, en hausse de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Une nouvelle prolongation du délai ne peut être exclue, étant donné l’émergence d’une nouvelle souche Covid – Omicron — et l’évolution de la situation pandémique. Un record de 7,38 crores de RTI a été déposé au cours de l’année d’évaluation précédente (AY2020-21 ou exercice 2019-20).

« La CBDT émet des remboursements de plus de Rs 1 49 297 crore à plus de 1,45 crore de contribuables du 1er avril 2021 au 27 décembre 2021. Des remboursements d’impôt sur le revenu de Rs 50 793 crore ont été émis dans 1 42 48 302 cas et des remboursements d’impôt sur les sociétés de Rs 98 504 crore ont été émis dans 2 19 357 cas. Cela comprend 1,07 crore de remboursement de AY 2021-22 pour un montant de Rs 21 021 crore », a tweeté mardi le département de l’impôt sur le revenu.

Le 16 décembre, des responsables du ministère des Finances ont tenu une réunion avec l’équipe du fournisseur de logiciels (Infosys), dirigée par son directeur général et PDG Salil Parekh, sur l’état de préparation du site Web de dépôt électronique du service de l’impôt sur le revenu pendant la période de dépôt maximale. Infosys a pris diverses mesures, y compris l’augmentation de l’infrastructure technique et la mise en place d’une salle de guerre dédiée pour surveiller les performances du portail.

Sur les 4,67 crores de RTI déposés pour l’année d’imposition 2021-22, 53,6 % sont des RTI1, 8,9 % sont des RTI2, 10,8 % sont des RTI3, 25 % sont des RTI4 et 1 % sont des RTI5. La plupart de ces RTI ont été déposés à l’aide du formulaire de RTI en ligne sur le portail de dépôt électronique et le reste a été téléchargé à l’aide du RTI créé à partir des utilitaires logiciels hors ligne.

Le service de l’impôt sur le revenu a exhorté tous les contribuables à consulter leur formulaire 26AS et leur déclaration d’information annuelle (AIS) via le portail de dépôt électronique afin de vérifier l’exactitude des TDS (impôt retenu à la source) et des paiements d’impôt et de bénéficier du pré-remplissage des RTI. Il est important que les contribuables recoupent les données du relevé AIS avec leur livret bancaire, leur certificat d’intérêt, le formulaire 16 et le relevé des plus-values ​​des maisons de courtage en cas d’achat et de vente d’actions/fonds communs de placement, etc.

