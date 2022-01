Les dépôts sur les comptes Jan Dhan franchissent Rs 1,5 lakh crore

En fonction des transactions effectuées par un titulaire de compte Jan Dhan, le solde de tout compte Jan Dhan peut varier d’un jour à l’autre et peut même devenir nul un jour donné.

Les dépôts sur des comptes bancaires ouverts dans le cadre du programme Jan Dhan, lancé il y a environ sept ans et demi par le gouvernement, ont franchi la barre des Rs 1,5 lakh crore.

Selon les dernières données du ministère des Finances, le solde total de plus de 44,23 crores de comptes Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) était de Rs 1 50 939,36 crores à la fin décembre 2021.

PMJDY, la Mission nationale pour l’inclusion financière, avait achevé sept années de mise en œuvre en août de l’année dernière. Il a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi dans son discours du jour de l’indépendance le 15 août 2014.

Selon les données du ministère des Finances, sur le total de 44,23 crores de comptes, 34,9 crores appartenaient aux banques du secteur public, 8,05 crore aux banques rurales régionales et le reste 1,28 crore aux banques du secteur privé.

En outre, 31,28 crore bénéficiaires PMJDY ont reçu des cartes de débit RuPay. On peut noter que le nombre de cartes RuPay et leur utilisation ont augmenté au fil du temps.

Selon les données, 29,54 comptes crore Jan Dhan étaient détenus dans des succursales bancaires rurales et semi-urbaines. Près de 24,61 crores de titulaires de compte étaient des femmes au 29 décembre 2021.

Au cours de la première année du programme, des comptes PMJDY de 17,90 crores ont été ouverts.

Conformément à la directive de la Reserve Bank of India (RBI), il n’est pas nécessaire de maintenir un solde minimum dans les comptes de dépôt de banque d’épargne de base (BSBD), y compris les comptes Jan Dhan.

En fonction des transactions effectuées par un titulaire de compte Jan Dhan, le solde de tout compte Jan Dhan peut varier d’un jour à l’autre et peut même devenir nul un jour donné.

Au 8 décembre 2021, le nombre total de comptes à solde nul était de 3,65 crores, ce qui représentait environ 8,3% du total des comptes de Jan Dhan, avait informé le gouvernement le Parlement le mois dernier.

Les objectifs du programme phare du gouvernement consistent notamment à garantir l’accès aux produits et services financiers à un coût abordable.

Les avantages tels que les bourses, les subventions, les pensions et les fonds de secours COVID sont crédités sur les comptes bancaires, y compris les comptes Jan Dhan, via le transfert direct de prestations (DBT).

