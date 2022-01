Les députés Clayton Osteen et Victoria Pacheco meurent par suicide

Deux adjoints du shérif en Floride qui entretenaient une relation à long terme se sont suicidés dans une série d’événements tragiques qui ont laissé leur bébé orphelin. Clayton Osteen et Victoria Pacheco tous deux se sont suicidés à quelques jours d’intervalle, a annoncé mardi le bureau du shérif du comté de St. Lucie.

Selon un communiqué de presse du shérif Ken J. Mascara, les députés ont répondu à un appel au 911 juste avant minuit le soir du Nouvel An. Les premiers intervenants ont rapidement découvert que l’appel concernait l’un des leurs, l’adjoint Osteen, qui avait tenté de se suicider. Osteen, 24 ans, qui a servi dans le Corps des Marines des États-Unis et a été nommé adjoint de l’année en 2020, a d’abord survécu à la tentative de suicide et a été transporté dans un hôpital voisin. Deux jours plus tard, le 2 janvier, sa famille a décidé de le retirer de l’assistance respiratoire.

Deux jours plus tard, le matin du 4 janvier, Pacheco « s’est suicidée à la suite de la mort de l’adjoint Osteen », a déclaré Mascara. Elle avait 23 ans.

« Bien qu’il nous soit impossible de comprendre pleinement les circonstances privées qui ont conduit à cette perte dévastatrice, nous prions pour que cette tragédie devienne un catalyseur de changement, un catalyseur pour aider à atténuer la stigmatisation entourant le bien-être mental et à normaliser la conversation sur les défis tant d’entre nous sont confrontés régulièrement », a déclaré Mascara dans le communiqué de presse. « Les mots ne peuvent exprimer la perte énorme que nous ressentons tous après avoir perdu ces deux membres de la famille du bureau du shérif. »

Le shérif Mascara n’a pas spéculé sur ce qui a pu pousser le couple à se suicider, mais il a souligné que les forces de l’ordre traitent « le stress de ceux qu’ils servent dans notre communauté, ce qui peut parfois être très difficile ».

Les deux étaient récemment devenus parents et ont accueilli Jayce Osteen dans le monde le 22 novembre 2021.

Kelly énigme, la mère d’un adjoint du shérif qui a travaillé avec Osteen et Pacheco, a lancé une page GoFundMe pour « construire un avenir meilleur » pour bébé Jayce.

« Clayton et Victoria étaient des parents remplis de joie, pour la première fois enthousiasmés par leur famille grandissante, amoureux de leur bébé Jayce et donc amoureux l’un de l’autre », a-t-elle écrit sur la page de collecte de fonds. « Tragiquement, pour des raisons totalement inconnues et totalement hors de propos, Clayton s’est suicidé le 31 décembre 2021. Sous le choc de la perte, Victoria s’est suicidée deux jours plus tard. »

D’autres organismes chargés de l’application des lois à travers l’État ont également présenté leurs condoléances pour la mort tragique des députés.

« Shérif Marcos R. Lopez et le bureau du shérif du comté d’Osceola se tiennent aux côtés des résidents de l’État de Floride alors que nous pleurons les pertes de l’adjoint Clayton Osteen et de l’adjointe Victoria Pacheco du bureau du shérif du comté de St. Lucie », a écrit l’agence dans un article sur Facebook. «Nos pensées et nos prières accompagnent leurs familles, leurs amis et toute la famille des forces de l’ordre. A nos frères en bleu, et aux nôtres. S’il vous plaît, rappelez-vous qu’il est normal de ne pas être d’accord. L’aide est toujours disponible.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255), envoyez « STRENGTH » à la Crisis Text Line au 741-741 ou rendez-vous sur suicidepreventionlifeline.org.

[images via St. Lucie County Sheriff’s Office and GoFundMe]

