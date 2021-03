Les députés Cs qui ont fait échouer la motion de censure à Murcie? C’est ce que dit l’alliance

L’échec de la motion de censure des citoyens et du PSOE contre le gouvernement du PP à Murcie, précipité par la rébellion de trois députés de la formation orange, a déclenché le débat sur la question de savoir si ces trois représentants régionaux peuvent être considérés comme des revêtements et comparez le cas avec le rappelé Tamayazo.

La Vice-présidente murcienne, Isabel Franco, a déjà été expulsé du parti dirigé par Inés Arrimadas avec Valle Miguélez et Francisco Álvarez. Franco, chef de la rébellion, est apparu vendredi dernier avec le président populaire, Fernando López Miras, pour confirmer qu’ils allaient voter contre la motion, arguant qu’ils ne pouvaient pas aller à l’encontre de l’accord signé au début de la législature.

Ciudadanos a également accusé le PP de avoir échoué au pacte anti-transfuguisme. Un accord dont font partie les principaux acteurs, dont l’objectif est de «stabiliser» les institutions.

Affaire Tamayo

Bien que le pacte date de 1998, c’était le Affaire Tamayo celui qui a donné une impulsion aux efforts des parties pour lutter contre le transfuguismo.

Après Élections du 25 mai 2003 dans la Communauté de Madrid, le PSOE se voyait avec des possibilités d’obtenir la présidence autonome. Il a obtenu 47 députés, qui ajoutés aux 9 à gauche lui ont donné la majorité absolue.

Mais lors du second vote de l’investiture, deux parlementaires du PSOE, Eduardo Tamayo et María Teresa Sáez, ils étaient absents et ont ainsi empêché l’élection de Rafael Simancas à la présidence de la Communauté. Les élections ont fini par se répéter, et à la fin Esperanza Aguirre a remporté la présidence du PP.

Définition de turncoat

L’accord sur un code de conduite politique en matière de transfuguismo dans les entreprises locales, mieux connu sous le nom de Pacte anti-transfuguisme, a été signé en juillet 1998 et, au fil du temps, il a connu des hauts et des bas. Il a été mis à jour dans les années 2000 et 2006, et après un long sommeil, il a été réactivé l’automne dernier pour exprimer le désir de l’étendre aux sphères autonome et étatique.

Le pacte définit le transfuguismo comme « un forme de corruption et une pratique antidémocratique qui modifie les majorités exprimées par les citoyens lors des urnes », et précisément dans sa dernière mise à jour, il établit une définition du turncoat.

«Aux fins du présent accord, les transfuges sont considérés comme des représentants locaux, régionaux et étatiques qui, trahir le sujet politique (partis politiques, coalitions ou groupes d’électeurs) qui les ont présentés aux élections correspondantes, les ont abandonnées, ont été expulsées ou s’écartent des critères fixés par leurs organes compétents « .

Cette personne élue est également considérée comme un revers « si abandonne, se sépare de la discipline ou est expulsé du parti politique de coalition qui a proposé son incorporation dans la candidature, même si elle revient à un autre parti ou espace de la coalition, sans le consentement ou la tolérance du parti qui l’a initialement proposée.

Isabel Franco est-elle un revers?

Bien que le changement de direction de Franco, Miguélez et Álvarez du transfuguismo ait été comparé, il y a eu des analystes politiques qui ont refusé de comparer leur cas avec le tamayazo et que dans ce cas, l’existence de la corruption n’a pas été prouvée, mais désaccord politique au sein de Ciudadanos.

La vérité est que la définition du pacte est très large. Cependant, on peut considérer que les trois députés ont section de discipline de match, après avoir signé la motion, puis s’en être écartée. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également été expulsé de la formation.

En outre, le pacte lui-même prévoit que, en cas de doute quant à savoir si une personne peut ou non être qualifiée de revers, ce sera la partie d’origine qui le clarifie, ce que les citoyens ont déjà fait en les expulsant.

Perdront-ils leurs droits pour avoir quitté le jeu?

Le pacte lui-même rappelle que la doctrine de la Cour constitutionnelle indique que le le vice-déserteur ne perd pas ses droits politiques pour avoir été expulsé du jeu. «Quiconque a été directement élu au suffrage universel par le peuple ne peut être séparé du titre accordé par le peuple».

Cependant, le pacte préconise que ces positions élues ne s’améliore pas si la situation politique à l’intérieur de la chambre et leur participation aux commissions est limitée. De plus, cela les appelle à ne pas profiter avantages économiques et matériels que les lois accordent aux groupes politiques.

Le pacte ne dit rien sur la situation des déserteurs au sein de l’exécutif. Ce vendredi, le président murcien a confirmé que Franco continuera en tant que vice-président, tandis que Miguélez et Álvarez ont été intégrés au gouvernement en tant que nouveau ministre du commerce, de l’industrie et porte-parole et nouveau ministre de l’emploi, respectivement.