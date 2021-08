Les députés de Delhi obtiennent une forte augmentation de salaire: voici combien ils tireront après la dernière approbation du Cabinet

in

Le gouvernement de Delhi a approuvé une augmentation des salaires des législateurs conformément à la proposition envoyée par le gouvernement central. Auparavant, le Centre avait rejeté une proposition du gouvernement de Delhi visant à augmenter les salaires des députés au même niveau que ceux des autres législatures des États. Les députés recevront désormais un salaire de Rs 30 000 en plus d’autres avantages.

Auparavant, un député de Delhi recevait 53 000 Rs par mois, dont 12 000 Rs comme salaire et le reste en indemnités. En outre, ils recevaient également 30 000 roupies par mois pour payer deux membres du personnel qu’ils pouvaient embaucher.

Désormais, ils recevront un salaire révisé de Rs 30 000 et Rs 60 000 en indemnités, pour un total de Rs 90 000 par mois. La répartition du salaire révisé et des indemnités est : salaire de base Rs 30 000, indemnité de circonscription Rs 25 000, indemnité de secrétariat Rs 15 000, indemnité de téléphone Rs 10 000 et indemnité de transport.

En décembre 2015, le gouvernement de l’AAP avait adopté un projet de loi portant les émoluments des députés à Rs 2,10 lakh par mois. Le projet de loi, cependant, est devenu nul et non avenu car l’autorisation préalable n’a pas été prise des autorités concernées avant de le déposer à l’assemblée.

Il s’agit de la première augmentation du salaire des députés de Delhi au cours des 10 dernières années. Le gouvernement de Delhi avait demandé au ministère de l’Intérieur de l’Union que leur salaire et leurs indemnités soient maintenus au même niveau que ceux des députés d’autres États.

Même avec la hausse, les législateurs de Delhi continuent de recevoir beaucoup moins que leurs homologues d’autres États. Selon les rapports, les députés de l’Uttarakhand tirent Rs 2,04 lakh, ceux du Karnataka obtiennent Rs 1,65 lakh, les députés de Telangana obtiennent Rs 2,5 lakh, les députés de Goa Rs 1,99 lakh, les députés du Bihar Rs 1,35 lakh et les députés de l’Andhra Pradesh Rs 1,75 lakh.

