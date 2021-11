Les députés de la Chambre demandent au Sénat d’ignorer les parlementaires et d’autoriser une «voie vers la citoyenneté» en vertu des règles de réconciliation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un groupe de démocrates de la Chambre, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a écrit une lettre exhortant les dirigeants démocrates du Sénat à ignorer la décision parlementaire du Sénat selon laquelle une voie vers la citoyenneté pour les immigrants illégaux ne peut pas être incluse dans un projet de loi de réconciliation budgétaire.

« Nous comprenons que le parlementaire du Sénat a publié un mémorandum rejetant – malgré les preuves du contraire – l’impact budgétaire de la création d’une voie vers la citoyenneté », lit-on dans la lettre, datée de lundi et signée par Ocasio-Cortez et 89 démocrates de la Chambre. , lit. « Mais le rôle du parlementaire est consultatif, et l’avis du parlementaire n’est pas contraignant. »

Représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

La loi Build Back Better du président Biden, un projet de loi de dépenses sociales de 2 000 milliards de dollars qui a été adopté par la Chambre la semaine dernière, comprend une disposition qui ouvrirait la voie à la citoyenneté à de nombreux immigrants illégaux en leur accordant un statut de libération conditionnelle de cinq ans.

Mais la disposition fait face à un avenir incertain au Sénat, où le parlementaire du Sénat a statué en septembre que son inclusion ne respectait pas les règles de réconciliation budgétaire, qui stipulent que seules les politiques qui modifient directement les dépenses et les recettes fédérales peuvent être incluses dans les projets de loi.

Le président américain Joe Biden annonce la nomination du président de la Réserve fédérale Jerome Powell. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Les démocrates ont été contraints d’utiliser la réconciliation budgétaire pour tenter de faire adopter le plan de dépenses massives de Biden au Sénat, où le parti ne dispose pas de suffisamment de voix pour surmonter une obstruction qui condamnerait la législation traditionnelle. Dans le cadre de la réconciliation, un projet de loi n’a besoin que d’une majorité au lieu des 60 voix nécessaires pour briser une obstruction.

Mais les règles strictes du Sénat sur la façon dont la réconciliation budgétaire peut être utilisée limitent ce que les démocrates peuvent avoir dans la législation, mettant en péril l’inclusion par la Chambre d’une voie vers la citoyenneté dans la chambre haute.

Mais les démocrates de la Chambre soutiennent que le Sénat devrait ignorer le parlementaire, arguant qu’une voie vers la citoyenneté a un « impact budgétaire massif ».

« Le projet de loi sur la réconciliation est un véhicule particulièrement adapté pour fournir » une voie vers la citoyenneté, affirme la lettre. « Il n’est pas nécessaire de chercher plus loin que les scores CBO précédents pour la même proposition pour savoir que fournir une voie vers la citoyenneté aurait un impact budgétaire énorme. »

Représentante Alexandria Ocasio-Cortez. (Photo de Lev Radin/Sipa USA)Pas d’utilisation Allemagne.

Les législateurs ont poursuivi en affirmant que « la loi fédérale et le précédent du Sénat prévoient que le président du Sénat peut rendre une décision contraignante différente » que le parlementaire, tout en avertissant les démocrates du Sénat de ne pas « laisser un conseiller non élu déterminer quelles promesses nous tenons et ce que nous faisons. ne pas. »

« Le moment est maintenant », lit-on dans la lettre. « Nous vous exhortons à rétablir une voie vers la citoyenneté pour les rêves, les titulaires de TPS, les travailleurs agricoles et les travailleurs essentiels dans la version du Sénat du projet de loi sur la réconciliation. »