Les députés demandent la démission du patron de l’agence européenne accusé d’activités “illégales” | Politique | Nouvelles

Le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, a été accusé d’avoir facilité la destruction de preuves à charge d’un refoulement illégal par les garde-côtes grecs dans un rapport du Parlement européen. Le groupe de députés européens enquêtant sur la frontière et les garde-côtes de l’UE basés à Varsovie a suggéré que les preuves vidéo recueillies par l’un des drones de l’agence avaient été supprimées. En avril 2020, Frontex a filmé des migrants tentant d’atteindre la Grèce depuis la Turquie, lorsqu’ils ont été interceptés par les garde-côtes grecs.

Ils ont été abandonnés dans leur canot dans les eaux turques après le retrait du moteur de l’engin, a-t-on affirmé.

Le rapport de l’eurodéputé néerlandais Tineke Strik a déclaré que M. Leggeri “a demandé” que le responsable des droits fondamentaux de Frontex “supprime toutes les informations recueillies”.

Il a également été affirmé qu’il avait requalifié l’incident au motif qu’il n’impliquait aucune violation des droits humains.

Mme Strik a soumis les allégations à M. Leggeri, a-t-elle déclaré hier.

L’eurodéputé néerlandais a déclaré lui avoir dit qu’il y avait un risque de “menace hybride” de la part de la Turquie et que la “situation politique” devait être prise en compte.

Mme Strik a insisté sur le fait que cette version des événements n’était pas prise en charge par la vidéo de Frontex.

Elle a déclaré qu’il n’y avait “aucun signe d’actions des autorités turques”, ajoutant: “Il n’y avait que les garde-côtes grecs et ce bateau pneumatique, donc je ne peux penser à aucune justification d’agir de cette manière”.

Frontex a rejeté le rapport, affirmant que ses auteurs avaient conclu qu’« il n’y a aucune preuve de l’implication de l’agence dans une quelconque violation des droits humains ».

Un porte-parole a déclaré qu’il n’y avait eu « ni suppression ni reclassement ».

L’Agence a insisté pour que les garde-côtes grecs remettent les migrants à leurs homologues turcs, qui ont ensuite remorqué leur embarcation.

Mais le rapport du Parlement européen a intensifié la pression sur M. Leggeri pour qu’il reconsidère sa position à la tête de Frontex.

Iratxe Garcia Perez, leader des eurodéputés socialistes, a déclaré que ses conclusions “recommandent un changement urgent dans la culture de Frontex, pour la mettre en conformité avec nos valeurs et principes”.

Il a déclaré : « Le rapport contient de nombreuses recommandations concrètes visant à améliorer le fonctionnement de Frontex et à améliorer sa conformité avec son mandat.

“Frontex va devenir plus important dans les années à venir et devenir l’une des plus grandes agences de l’UE.”

M. Azmani a insisté sur le fait qu’il est « essentiel » que l’agence « commence à fonctionner correctement afin d’établir un contrôle sur le flux croissant de migrants vers l’UE ».