Les députés du BJP demandent un État séparé pour Jangalmahal, dans le nord du Bengale ; TMC dit “plan de match irresponsable”

Le ministre en chef Mamata Banerjee a également émis un avertissement sévère disant qu’elle ne permettrait à aucune partie du Bengale de perdre sa liberté et de dépendre de New Delhi.

Après que le député du BJP d’Alipurduar John Barla a demandé la création d’un État pour le Bengale du Nord, un autre dirigeant du BJP a maintenant affirmé qu’un mouvement d’État se créait dans la région de Jangalmahal, dans l’ouest de l’État. Cette affirmation a été faite par le député du BJP, Soumitra Khan, qui a déclaré que le mouvement s’était étendu à des districts comme Birbhum, Burdwan, Asansol, East et West Midnapore, bien au-delà de Purulia, Bankura et Jhargram, qui relèvent de Jangalmahal. Selon certaines informations, alors que la direction du BJP de l’État a nié soutenir une telle demande, le porte-parole du Congrès de Trinamool, Kunal Ghosh, l’a qualifié de “plan de match irresponsable” de la part du parti du safran. Il a allégué que le BJP tentait de créer des problèmes après avoir échoué à obtenir le pouvoir dans l’État.

Le ministre de TMC, Partha Chatterjee, a également critiqué le BJP en disant qu’il était impossible de diviser le Bengale. « Absolument choqué par la façon dont les dirigeants de @BJP4Bengal recherchent à plusieurs reprises des opportunités de créer le chaos dans l’État. Ils sont tout simplement incapables d’accepter le mandat donné par le peuple du Bengale. Nous diviser est impossible », a-t-il déclaré dans un Tweet.

Un jour après la demande de Barla, le président du district du BJP Alipurduar, Ganga Prasad Sharma, ainsi que 8 dirigeants du district sont passés au TMC. Les dirigeants ont été accueillis par les hauts dirigeants Mukul Roy et Sukhendu Sekhar Roy. Mukul Roy est récemment revenu à TMC après avoir passé environ trois ans avec le BJP.

Notamment, Alipurduar est le seul district où le parti du safran a remporté les cinq sièges de l’assemblée lors des récents sondages. La région du nord du Bengale est témoin de l’agitation du Gorkhaland depuis les années 1980.

Le parti du safran a une solide base de soutien dans le nord du Bengale. Seul parti d’opposition à l’Assemblée du Bengale, le BJP s’efforce d’élargir sa base de soutien à Jangalmahal, qui faisait autrefois partie du couloir maoïste.

