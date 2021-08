Les députés du Congrès Chhaya Verma et Phulo Devi s’effondrent lors d’un discours aux médias sur le tumulte du Parlement

in

Phulo Devi Netam a déclaré que les femmes parlementaires avaient été malmenées par des maréchaux masculins, ce qui était un manque de respect envers les femmes alors qu’elle fondait en larmes lors du discours aux médias.

Les députés du Congrès Rajya Sabha Chhaya Verma et Phulo Devi Netam se sont effondrés mercredi alors qu’ils s’adressaient aux médias sur le tumulte qui a eu lieu au Parlement le 11 août.

#REGARDER | Raipur, Chhattisgarh: les députés du Congrès Rajya Sabha Chhaya Verma et Phulo Devi Netam s’effondrent alors qu’ils s’adressent aux médias le 11 août chahut à la Chambre pic.twitter.com/mHFp0MUrFq – ANI (@ANI) 18 août 2021

Lors d’une discussion sur la question des agriculteurs à la Chambre le 11 août, des députés de l’opposition étaient montés sur une table et avaient jeté un dossier officiel à la présidence. Certains députés ont également été vus accroupis sur les tables des sièges du premier rang, forçant de multiples ajournements de la Chambre.

Une séquence de vidéosurveillance de la Chambre montrait des députés de l’opposition brandissant des slogans au centre de la Chambre et des maréchaux, responsables de la sécurité du Parlement, essayant de les retenir. Plusieurs membres de l’opposition ont également été aperçus en train de déchirer des papiers et de les jeter, tandis que l’un d’eux grimpait sur une table.

