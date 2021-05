Les députés du Congrès réfléchissent au pivot législatif alors que le projet de loi sur la refonte des élections a le souffle coupé

Les démocrates au Sénat sont confrontés au fait que leur projet de loi de révision générale des élections, S.1 (la «loi pour le peuple»), mourra probablement à la Chambre haute.

Les dirigeants des caucus commencent à envisager de passer à un véhicule avec un appel plus large, la John Lewis Voting Rights Advancement Act, une version renforcée de la Voting Rights Act de 1965 qui rétablirait et étendrait la surveillance obligatoire du ministère de la Justice sur les procédures électorales en juridictions réputées avoir des antécédents de lois électorales préjudiciables.

Bien que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aient souligné à plusieurs reprises l’importance de passer HR 1 / S. 1, le projet de loi du Sénat est actuellement coincé dans une impasse partisane en comité sans voie claire vers l’adoption.

La semaine dernière, les démocrates se sont réunis pour réfléchir à la manière d’aller de l’avant, mais aucune conclusion n’a été tirée, et certains démocrates – y compris le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, un vote clé au Sénat 50-50 – ont refusé de participer à la conversation. . De plus, Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona restent opposés au renversement de l’obstruction législative, qui serait nécessaire pour que les démocrates passent la S. 1 sans le soutien républicain.

S. 1 est “trop ​​large et nous n’avons obtenu aucun soutien bipartisan”, a déclaré Manchin la semaine dernière.

«Le pays est plus divisé qu’il ne l’a jamais été», a-t-il poursuivi, expliquant qu’il ne voulait pas aggraver les divisions en imposant plus de lois sans appel bipartisan.

Même les démocrates à gauche de Mandchin signalent que S. 1 ne vaut peut-être pas la peine d’un combat qui se terminera probablement par une défaite.

“Nous avons beaucoup d’opinions différentes au sein du caucus, et je pense qu’il y a un consensus général sur le fait que nous devons aller de l’avant sur les réformes de la démocratie”, a déclaré le sénateur Chris Murphy du Connecticut. «Mais ça va nous prendre, vous savez, un peu de temps pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde.»

Il est impératif de trouver un véhicule de réforme électorale qui puisse unifier le parti dont certains membres du caucus envisagent la loi sur les droits de vote de John Lewis – que Manchin a dit qu’il soutiendra – comme une alternative pragmatique.

Lundi, Mandchin et la sénatrice républicaine modérée Lisa Murkowski de l’Alaska ont envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès encourageant la réautorisation du Voting Rights Act de 1965 (c’est-à-dire le projet de loi John Lewis). La lettre signale le soutien centriste à la réforme du vote sous une forme plus modeste que S. 1. – mais cela pourrait ne pas être suffisant pour certains démocrates.

Murphy a averti que le projet de loi John Lewis, qui n’a pas encore été déposé à ce Congrès (une version – HR 4 – a été introduite en décembre 2019), ne va pas assez loin.

«Nous devons aller plus loin que le projet de loi John Lewis», a déclaré Murphy.

De manière pragmatique, certains démocrates craignent que l’échec de la réalisation de S. 1 se traduise par un désastre en 2022 pour plus d’une raison. Le sénateur de l’Oregon, Jeff Merkley, un progressiste, dit que renoncer au paquet de réformes électorales transformatrices signalera la faiblesse de la base.

«Nous perdrons massivement parce que nous sommes épuisés par l’échec à livrer, et nous perdrons massivement à cause des nouvelles restrictions de vote», a déclaré Merkley. «Notre base va être tellement découragée si nous ne parvenons pas à faire adopter cela.»

Une analyse récente du Brennan Center for Justice de la faculté de droit de la NYU a révélé que HR 1 est la priorité absolue des électeurs progressistes, qui estiment que cela va contrer la vague de réformes de l’intégrité électorale adoptées par les législatures à majorité GOP à travers le pays.

«Le John Lewis Voting Rights Advancement Act construit pour nous la caserne de pompiers pour nous protéger contre de futurs incendies», a déclaré le sénateur démocrate de première année Raphael Warnock de Géorgie. «Mais la maison de la démocratie, à la suite des projets de loi de suppression des électeurs dans tout le pays, est en feu en ce moment.

Les républicains rejettent avec véhémence HR 1 / S.1 comme une solution gratuite à un problème inexistant. Ils ont qualifié le projet de loi de prise de pouvoir par les démocrates de Washington qui souhaitent fédéraliser les élections afin de rendre extrêmement difficile la reprise du contrôle par le parti hors du pouvoir.

“C’est un problème fabriqué, faisant de chaque républicain un raciste, et cela ne fonctionne pas”, a déclaré la sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham au Washington Post.

De nombreux conservateurs noirs se sont avancés pour dénoncer la condescendance raciale impliquée dans les efforts des démocrates pour stigmatiser les exigences d’identification des électeurs en tant que tactiques de «suppression des électeurs» visant les Noirs.

“D’une manière ou d’une autre, nous ne sommes pas assez intelligents pour obtenir une pièce d’identité, et par conséquent en exiger une est raciste”, a déclaré le célèbre militant des droits civiques Bob Woodson dans un épisode récent du podcast John Solomon Reports. «Lorsque vous commencez à appliquer toutes ces exemptions aux normes auxquelles tout le monde doit confirmer, c’est presque comme si l’Amérique noire était traitée comme un animal exotique.»

Schumer a promis d’amener S. 1 à la parole pour un vote d’ici août, lui donnant environ deux mois pour proposer une stratégie viable pour surmonter les obstacles importants qui empêchent actuellement l’adoption du projet de loi. Le comité judiciaire de la Chambre se prépare à des audiences qui mèneront à la réintroduction de la loi sur les droits de vote de John Lewis plus tard cet été.

Les républicains, quant à eux, espèrent que les résistants resteront résistants.

«Nous espérons que le sénateur Manchin restera fidèle à ses récentes déclarations publiques et ne cédera pas à l’obstruction systématique, ce qui signifie que S. 1 sera mort à son arrivée», a déclaré Garrett Bess, vice-président des relations gouvernementales et des communications chez le conservateur Heritage Action.

“Mais la gauche a de nombreux plans de sauvegarde”, a-t-il averti, y compris HR 4, “qui laisse essentiellement les décisions liées aux élections locales, telles que le redécoupage, entre les mains des bureaucrates de Washington.”