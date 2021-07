Les députés du CPI (M) seront jugés dans l’affaire de vandalisme de l’Assemblée du Kerala en 2015, la Cour suprême rejette l’appel du gouvernement de Pinarayi Vijayan

in

Le Kerala BJP a dénoncé aujourd’hui le gouvernement de gauche exigeant la démission du ministre d’État.

La Cour suprême a rejeté aujourd’hui le plaidoyer du gouvernement de Pinarayi Vijayan demandant le retrait des affaires contre d’éminents dirigeants du CPI (M) dans l’affaire de vandalisme présumée de 2015 à l’Assemblée du Kerala lorsque le parti était dans l’opposition. Suite au chahut de 2015 à l’assemblée, des poursuites pénales ont été engagées contre des députés du LDF.

La cour suprême a statué que l’acte des députés accusés dépassait les limites constitutionnelles et ne relevait pas de l’immunité accordée aux législateurs par la Constitution. Le Bar and Bench a rapporté que le tribunal avait déclaré que la destruction de biens dans l’assemblée ne pouvait pas être assimilée à la liberté d’expression dans la maison. « Autoriser le retrait des affaires dans ces circonstances équivaudrait à une ingérence dans le cours normal de la justice pour des raisons illégitimes », a noté la plus haute juridiction.

Le Kerala BJP a dénoncé aujourd’hui le gouvernement de gauche exigeant la démission du ministre d’État. « La Cour suprême a critiqué le gouvernement du Kerala aujourd’hui pour l’affaire de l’Assemblée du Kerala. Cela montre comment le gouvernement du Kerala fonctionne. Le ministre d’État Sivankutty devrait démissionner et être jugé car de graves accusations sont portées contre lui », a déclaré le président du Kerala BJP, K Surendran.

L’assemblée de l’État avait été témoin de scènes sans précédent le 13 mars 2015, alors que des membres du LDF, alors dans l’opposition, tentaient d’empêcher le ministre des Finances de l’époque, KM Mani, qui faisait l’objet d’allégations dans l’escroquerie de corruption de bar, de présenter le budget de l’État. En plus d’avoir jeté la chaise de l’orateur du podium, des équipements électroniques tels que des ordinateurs, des claviers et des micros sur le bureau du président auraient également été endommagés par les membres du LDF de l’époque.

Dans son plaidoyer déposé devant le tribunal suprême contre l’ordonnance du 12 mars de la Haute Cour, le gouvernement du Kerala avait affirmé que la Haute Cour n’avait pas compris que l’incident allégué s’était produit pendant que l’Assemblée siégeait et qu’aucun crime n’aurait pu être enregistré. sans l’autorisation préalable du Président.

Le verdict du SC d’aujourd’hui a confirmé le jugement de la Haute Cour du Kerala qui a déclaré que la recevabilité des preuves et d’autres questions seront examinées par le tribunal de première instance.

