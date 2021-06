Les députés entendront la mise à jour de Freedom Day alors que les fans de Wimbledon se dirigent vers SW19 -LIVE

Avant sa déclaration aux Communes, M. Javid a décrit la levée des restrictions sur les coronavirus dès que possible comme sa “priorité absolue” et a déclaré qu’il n’y aurait “aucun retour en arrière” une fois qu’elles seraient terminées.

De jeunes Grecs ont offert de l’argent pour se faire vacciner

Les jeunes en Grèce recevront 150 euros de crédit pour se faire vacciner alors que le pays lance une politique d’accès à deux vitesses au cours de l’été.

À partir du 15 juillet, les citoyens grecs de moins de 26 ans auront droit au crédit dans un portefeuille numérique après avoir reçu la première dose de leur vaccination COVID-19.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a fait cette promesse lundi.

“Nous espérons que les jeunes profiteront de cette opportunité”, a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

“L’État vous remercie d’avoir agi de manière responsable et d’avoir fait quelque chose que je suis certain que vous auriez fait de toute façon”,

Fortement dépendante du tourisme, la Grèce cherche des moyens de rouvrir complètement son économie après avoir récemment mis la vaccination à la disposition de tous les groupes d’âge adulte.

1624880313

Hong Kong va interdire tous les voyageurs britanniques

Hong Kong interdira tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni afin de freiner la propagation de la variante Delta Covid.

Les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni ne pourront pas atterrir à Hong Kong à partir du 1er juillet, a annoncé lundi son gouvernement.

Le Royaume-Uni sera spécifié comme étant à risque extrêmement élevé, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les personnes qui sont restées dans le pays plus de deux heures ne pourront pas embarquer sur des vols de passagers à destination de Hong Kong.

1624878464

Le secrétaire à la Justice insiste sur le fait que la “procédure régulière” a été suivie pour embaucher l’assistant de Hancock

Le secrétaire à la Justice a insisté sur le fait qu’une “procédure régulière” a été suivie pour nommer l’assistant que Matt Hancock a été surpris en train d’embrasser un rôle rémunéré au ministère de la Santé.

Robert Buckland a défendu la gestion du scandale par Boris Johnson alors que le Premier ministre était poursuivi par des questions à la suite de la démission de son secrétaire à la Santé.

M. Hancock a cédé à la pression et a démissionné après que CCTV a émergé de lui enfreignant les directives de distanciation sociale pour lutter contre Covid-19 en embrassant intimement l’assistante Gina Coladangelo.

Amie de longue date de M. Hancock, elle a d’abord été intégrée au ministère de la Santé et des Affaires sociales en tant que conseillère non rémunérée avant d’obtenir le poste de directrice non exécutive de 15 000 £ par an en septembre.

M. Buckland a déclaré à Sky News: “Tout ce que je comprends jusqu’à présent me porte à croire qu’une procédure régulière a été suivie lors de la nomination de cette personne et que toutes les déclarations qui auraient dû être faites ont été faites.”

Mais insisté lorsque la relation de M. Hancock a commencé avec l’assistant, le secrétaire à la Justice a déclaré: «Je suis convaincu que la procédure régulière a été suivie et que des déclarations ont été faites. Quant à savoir quand la relation a commencé, je crains de ne pas le savoir.

1624878348

Le troisième coup de vaccin AstraZeneca pourrait fonctionner comme un rappel

Une troisième injection du vaccin Oxford AstraZeneca pourrait être un rappel efficace sans avoir besoin d’ajustements, suggèrent de nouvelles recherches.

Une étude de l’Université d’Oxford a révélé que l’administration d’une troisième dose aux gens plus de six mois après la deuxième entraînait une augmentation significative des anticorps.

Il a également stimulé la capacité des cellules T du corps à lutter contre le coronavirus et ses variantes.

Le professeur Sir Andrew Pollard, chef de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré qu’on ne sait pas encore si les gens auront besoin d’un rappel à l’automne, mais les nouvelles données montrent que le vaccin existant pourrait être efficace.

Selon l’expert, des données réelles de Public Health England ont déjà montré que deux doses offrent une bonne protection contre les hospitalisations et les décès dus à des variantes identifiées pour la première fois dans le Kent et en Inde.

Avec deux doses empêchant actuellement plus de 90% des admissions à l’hôpital de Covid, il a déclaré qu’il était “difficile de dire” si une troisième dose pourrait ajouter quelques pour cent de plus.

Mais il a ajouté : « Les boosters concernent beaucoup plus si la protection se perd avec le temps, et nous ne le savons pas. Mais si c’est le cas, pourriez-vous booster ? Et la réponse à cela à partir de ces données est oui, vous pourriez. »

1624876329

La caméra de sécurité qui a surpris l’assistant de Matt Hancock en train d’embrasser a été désactivée

Sajid Javid a révélé que la caméra qui avait capturé le baiser de son prédécesseur avait été désactivée.

Le nouveau secrétaire à la Santé a confirmé cette décision lors d’une visite à l’hôpital St Thomas de Londres.

“Je n’ai pas désactivé la caméra dont vous parlez, mais elle a été désactivée par le ministère”, a-t-il déclaré.

« Pour la sécurité, c’est juste du bon sens. Je ne pense pas qu’en règle générale, il devrait y avoir des caméras dans le bureau du secrétaire d’État.

“Je n’ai jamais su cela dans les cinq autres départements que j’ai dirigés et je ne sais pas vraiment pourquoi il y en avait un ici, mais je suis sûr qu’il y en aura plus à mesure que l’ensemble de l’incident fera l’objet d’une enquête.”

1624876014

La déclaration de Sajid Javid aux Communes reportée à 17 heures

La déclaration du secrétaire à la Santé aux députés a été déplacée à 17 heures, selon des informations.

Sajid Javid devait initialement prendre la parole aux Communes à 15h30, mais cela a été déplacé plus tard dans la soirée, selon Sky News.

1624875778

Les vaccinations à Londres devraient être en deçà de l’objectif national

Les vaccinations dans la capitale ont connu une forte baisse du nombre malgré une campagne pour amener les jeunes à recevoir le vaccin.

Un total de 374 941 premières et deuxièmes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées au cours des sept derniers jours, soit près de 52 000 ou 12% de moins que les 426 648 administrées la semaine précédente, peut révéler la norme.

1624874684

Les Britanniques obtiennent la première variante du vaccin contre le coronavirus dans un nouvel essai

Les Britanniques sont les premiers à recevoir une variante de vaccin pionnier pour Covid-19 lors d’un essai mené par l’Université d’Oxford.

Les universitaires ont mis à jour le vaccin Oxford AstraZeneca pour cibler la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, également connue sous le nom de Beta ou B.1.351.

Les premières doses ont été injectées à des personnes hier, selon The Telegraph.

Professeur Sir Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et enquêteur en chef de l’essai vaccinal d’Oxford, ont confirmé qu’un essai était en cours pour « tester le système » de fabrication de vaccins contre les variantes.

1624872477

Vacciner les adolescents pourrait être nécessaire pour prévenir le Covid hivernal

Les adolescents pourraient avoir besoin d’être vaccinés pour éviter une autre épidémie de coronavirus en hiver, a déclaré un expert.

Le professeur Peter Openshaw, membre du groupe consultatif Nervtag, a déclaré qu’il y a de plus en plus de preuves que des adolescents sont infectés et souffrent d’un long Covid.

“Je pense qu’il est fort probable, à moins que nous ne fassions quelque chose d’assez radical pour interrompre la propagation de ce virus, que nous devions étendre la vaccination aux adolescents afin d’éviter une nouvelle épidémie cet hiver et le printemps suivant”, a-t-il déclaré. a déclaré à Sky News.

«Je pense que nous savons que (les vaccins) sont très efficaces pour induire une réponse en anticorps et qu’ils sont sûrs – cela doit être mis en balance avec le risque relativement faible de maladie.

« Le risque de maladie n’est pas nul et bien sûr, il y a de plus en plus de descriptions d’adolescents infectés et subissant ensuite des effets prolongés du soi-disant long Covid.

“Et je pense qu’il semble que la façon dont nous devons interrompre cette épidémie soit d’étendre la vaccination à ces groupes d’âge.”

1624871583

Les restrictions de Covid pourraient être prolongées au-delà du 19 juillet, selon un scientifique

La Journée de la liberté pourrait être repoussée à nouveau en raison de préoccupations liées à la variante Delta, selon un membre du groupe scientifique conseillant le gouvernement.

Le scientifique Sage, le professeur Peter Openshaw, a déclaré que ce serait une “erreur absolue” d’avancer la date du 19 juillet, car les taux de vaccination ne sont pas encore assez élevés.

“J’espère que cette date, qui bien sûr était considérée comme la première date, est une date provisoire et elle pourrait même être retardée”, a-t-il déclaré à Sky News.

“J’espère que nous n’accélérerons pas cette servitude.”

Il a souligné que le Royaume-Uni a beaucoup de chance d’avoir eu un retard de quatre semaines qui « permet aux taux de vaccination d’être vraiment élevés » et de recueillir plus d’informations sur la façon dont la variante Delta se propage.