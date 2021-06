Les députés expriment leurs inquiétudes alors que Boris Johnson avertit que les nouvelles données sur les virus sont «inquiétantes» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Matt Hancock fait le point sur les plans du 21 juin

Boris Johnson décidera demain s’il faut reporter la levée des restrictions, après avoir révélé qu’il y a des « trucs inquiétants » dans les dernières données sur les virus. On lui a dit que le report de la Journée de la liberté en raison de la variante Delta pourrait coûter au pays 1 milliard de livres sterling par semaine et que le Royaume-Uni aura « gâché » le succès de la campagne de vaccination si les gens ne sont pas autorisés à reprendre une vie normale plus tard ce mois-ci.

Près de 500 000 vaccins ont été administrés hier. Cela signifie que plus de 41 millions de personnes ont maintenant reçu une dose et près de 30 millions ont reçu les deux injections.

Il y a eu 12 décès enregistrés hier et 7 738 nouveaux cas – tous deux en baisse par rapport aux 17 décès et 8 125 cas de vendredi. M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’avait pas encore pris de décision finale sur l’assouplissement du verrouillage, mais a déclaré que la variante Delta augmentait le nombre de cas.

Le Premier ministre a déclaré que la variante est un sujet de “série, grave préoccupation”.

Il a ajouté : « L’intérêt d’avoir une feuille de route irréversible est de le faire avec prudence – et c’est ce que nous allons faire. »

Des sources gouvernementales de haut niveau ont admis qu’il “sera longtemps avant que nous ne revenions à la normalité”.

Et les informations selon lesquelles il envisage de retarder la réouverture jusqu’à quatre semaines ont déclenché une profonde alarme dans certains cercles conservateurs.

Le Premier ministre décidera demain de reporter la levée des restrictions (Image: .)

Sir Graham Brady, président du comité d’arrière-ban de 1922, a déclaré: «Si nous continuons à retarder la fin du verrouillage, nous ne retrouverons jamais nos libertés. Le gouvernement doit serrer les coudes et capitaliser sur le succès de notre programme de vaccination. »

Steve Baker, député conservateur et membre senior du Covid Recovery Group, a déclaré : « Tôt ou tard, nous devons décider si nous nous contentons de tâtonner comme ça en tant que pays, en imposant des restrictions sévères qui ont des conséquences dévastatrices sur certaines entreprises et la santé mentale de certaines personnes. Nous devons maintenant apprendre à vivre avec le virus, qui, comme nous le disent les scientifiques, sera avec nous pour toujours et commencer à nous concentrer sur la mise en œuvre du plan du Premier ministre pour montrer la voie dans la vaccination des personnes vulnérables dans le monde. »

Mark Littlewood, directeur général de l’Institute of Economic Affairs, a également tiré la sonnette d’alarme.

Il a déclaré : « Le gouvernement ne fait pas que déplacer les poteaux de but. Ils pratiquent un sport totalement différent.

«Au départ, on nous a dit que des verrouillages étaient nécessaires pour éviter que le NHS ne soit submergé.

«Maintenant, la justification est une augmentation du taux d’infection pour une variante, même si pratiquement toutes les personnes vulnérables ont maintenant été complètement vaccinées.

Il y a eu 12 décès enregistrés hier et 7 738 nouveaux cas (Image: Gareth Fuller/PA Wire)

Il a ajouté: “Le coût économique du report de la Journée de la liberté pourrait être de 1 milliard de livres sterling par semaine.”

Tory Sir Desmond Swayne, l’un des principaux critiques des blocages, a également averti que le Royaume-Uni risquait de perdre l’avantage significatif qu’il avait acquis grâce au déploiement réussi.

Il a déclaré: «Le verrouillage visait à protéger le NHS d’être submergé. Maintenant, nous sommes simplement négligents avec nos libertés.

« Ce n’est plus cette question de vie ou de mort. Nous risquons fortement d’avoir gâché cet énorme avantage que le programme de vaccination nous a donné.

John Longworth, président de l’Independent Business Network et ancien directeur général des chambres de commerce britanniques, a également été consterné par la perspective de ne pas réaliser de gains.

Il a déclaré: «Nous avons une campagne de vaccination qui place la Grande-Bretagne en position de vote pour la croissance, mais seulement si elle organise la Journée de la liberté.

« Les vaccins fonctionnent, auquel cas nous donnent notre liberté, ou ils ne le font pas, auquel cas pourquoi les avons-nous ? »

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, a averti que le maintien de la distance sociale après le 21 juin serait «dévastateur» pour une énorme partie des affaires.

On craint que le Royaume-Uni n’ait « gâché » le succès de la campagne de vaccination si des restrictions subsistent (Image: .)

Elle a déclaré: «Un pub sur quatre n’a pas encore pu rouvrir. Et pour le reste de l’hospitalité, tant que les restrictions de distanciation sociale restent en place, elles font une perte.

“Donc, économiquement, cela a un impact dévastateur.”

La semaine dernière, l’ancienne Premier ministre Theresa May a fait pression sur le gouvernement lors d’un débat sur les restrictions de voyage.

Elle a déclaré qu’il était “incompréhensible” que “l’un des pays les plus vaccinés au monde soit celui qui hésite le plus à donner à ses citoyens les libertés que ces vaccinations devraient soutenir”.

D’éminents experts de la santé ont averti que si les restrictions restaient après le 21 juin, elles pourraient ne jamais être levées. Le professeur Carl Heneghan, directeur du Center of Evidence-Based Medicine d’Oxford, a déclaré que l’option politique la plus simple pourrait être un court délai, ce qui suggérerait que les critères pour mettre fin aux blocages pourraient être impossibles à respecter.

Il a ajouté : « Si nous n’ouvrons pas le 21 juin, que faudra-t-il ? C’est facile de devenir égoïste, de regarder ta situation et de dire qu’un mois de restrictions ne m’affecte pas vraiment. Mais il y a des millions de personnes pour qui cela aura un impact énorme. »

Le professeur Philip Thomas, un expert en risques de l’Université de Bristol, a prédit qu’il y aurait 7 000 autres décès dus à Covid d’ici septembre alors que la troisième vague est en cours.

Sir Graham Brady craint que les Britanniques “ne retrouvent jamais leur liberté” (Image: .)

Mais il a déclaré que ces décès sont inévitables et que retarder la date du 21 juin ne ferait que peu de différence. En fait, a-t-il dit, les dommages économiques causés par un retard pourraient coûter plus de vies.

Il a souligné que la crise financière mondiale de 2008 a entraîné une baisse de l’espérance de vie de 2,5 mois, liée à la chute du PIB.

Il a ajouté: «Nous devons réaliser que rester en lock-out fait d’énormes dégâts. Le danger est que nous perdrons plus d’années de vie si nous ne nous ouvrons pas. »

Le professeur David Paton, expert en économie de la santé à la Nottingham University Business School, a déclaré : « Si nous sommes effrayés par davantage de cas, malgré le vaccin, cela continuera-t-il dans un avenir indéfini ?

Cependant, Tory Michael Fabricant pense que la variante n’avait laissé que peu de choix. Il a déclaré: «Personne ne s’attendait à ce que ce soit si virulent. Si nous avons besoin de quelques semaines de plus, pour vacciner davantage, qu’il en soit ainsi. »

Le professeur Peter Openshaw, membre du groupe consultatif, a déclaré que la variante signifie qu’une approche prudente est justifiée.

Il a déclaré: “C’est vraiment passé à la vitesse supérieure et cela signifie que nous devons doubler et ne pas perdre tout l’avantage qui a été acquis.”