Les députés ne seront pas inculpés pour la mort de Jamal Sutherland ⋆ .

Les deux agents de détention de Charleston qui ont pulvérisé du poivre et tasé un homme noir souffrant de troubles mentaux dans sa cellule ne feront pas l’objet d’accusations.

Jamal Sutherland, 31, a reçu un diagnostic de trouble bipolaire et de schizophrénie à l’adolescence, selon The Post and Courier.

Avant sa mort en janvier, il se trouvait au centre de santé comportementale Palmetto Lowcountry et a été arrêté pour avoir prétendument agressé un membre du personnel. Une bagarre aurait éclaté entre Sutherland et un autre patient le 4 janvier. Tous deux ont été accusés de coups et blessures au troisième degré.

Sutherland avait une audience de caution fixée pour le lendemain. Il a été déclaré mort le matin de sa comparution devant le tribunal après avoir été sorti de sa cellule par des députés du centre de détention Al Cannon à North Charleston.

La vidéo de la caméra corporelle de l’incident du 5 janvier a été publiée en juin par le bureau du shérif du comté de Charleston. Les images montrent un ancien sergent de détention Lindsay Fickett et adjoint à la détention Brian Houle à l’extérieur de la cellule de Sutherland. L’un d’eux déploie un Taser et l’utilise à plusieurs reprises alors que Sutherland hurle de douleur et se tord sur le sol. On l’entend dire “Je ne résiste pas, officier”, pendant la rencontre et “Je ne peux pas respirer”.

Au cours de son interaction avec les députés, Sutherland a été tasé 10 fois, puis placé dans un “masque à crachats”, a rapporté NBC News.

Sutherland a perdu connaissance et n’a pas pu être réanimé, selon le Post and Courier.

Fickett et Houle ont d’abord été mis en congé administratif pour cet incident inquiétant avant que les deux ne soient licenciés en mai. Cette semaine, l’avocat du neuvième circuit Scarlett Wilson a reconnu que les députés avaient commis de “graves erreurs” qui ont joué un rôle dans la mort de Sutherland, mais leur recours à la force n’a pas violé les politiques de la prison, a rapporté NBC.

“Cela ne veut pas dire que c’est un crime”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “le problème n’est pas notre capacité à prouver combien de fois un Taser a été utilisé”.

La mère de Sutherland a déclaré aux journalistes après l’annonce de Wilson que “la justice avait été refusée” dans la mort de son fils.

“Je ne peux pas être en colère contre elle – elle n’a pas écrit ces lois”, Amy Sutherland dit de Wilson. «Être malade mental est un crime dans cet état.»

Jamal Sutherland (Crédit : avec l’aimable autorisation de la famille Sutherland.)

Samedi, le shérif du comté de Charleston Kristin Graziano a annoncé plusieurs changements de politique à la prison.

« Le premier changement s’est produit immédiatement après la mort de M. Sutherland : notre politique interne a été modifiée pour permettre aux résidents de notre centre de détention le droit de refuser leur audience de caution. Ils n’ont plus à le faire devant un juge. Cette politique non écrite était de longue date sous l’administration précédente, et notre politique interne s’aligne désormais sur la loi de l’État », a déclaré Graziano dans un communiqué publié sur Medium.

« Le deuxième changement découle du premier : avec l’aide d’un nouveau logiciel installé au centre de détention, les résidents peuvent assister à leurs audiences de caution à distance en recevant un appareil électronique à l’intérieur de leur cellule », a-t-elle poursuivi.

« Les troisième et quatrième changements sont extrêmement importants : les agents de détention ont reçu l’ordre de se désamorcer et de se désengager lorsqu’un résident devient combatif ou peu coopératif. Il existe également une nouvelle politique qui stipule que les agents de détention ont le devoir d’intervenir s’ils voient quelque chose qui, selon eux, va à l’encontre de la politique et/ou de la sécurité. S’ils voient quelque chose, ils devraient aller voir leur superviseur », a poursuivi Graziano.

La mort de Sutherland a été déclarée homicide par le coroner Bobbi Jo O’Neal en juin. À ce moment-là, le conseil du comté de Charleston, en Caroline du Sud, avait approuvé à l’unanimité un règlement de 10 millions de dollars à la famille Sutherland à la suite de sa mort injustifiée en prison, a rapporté NBC News.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !