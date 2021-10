David Amess avec Lola (Image : Jonathan Buckmaster)

Et même s’il n’était pas très bon en maths à l’école, cela ne l’a pas empêché de prendre en charge le plus gros budget du gouvernement.

M. Hunt donnait des conseils à son député fantôme junior Cameron Lee, qui fréquente l’école locale Amesbury, à Hindhead, dans leur circonscription du sud-ouest du Surrey.

L’enfant de 11 ans fait partie des 650 jeunes âgés de 7 à 11 ans qui représenteront leur région lors du premier Parlement des enfants en ligne du Royaume-Uni qui aura lieu le 29 octobre.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer et le chancelier Rishi Sunak ont ​​trouvé leurs jeunes députés.

Le conservateur Sir Iain Duncan-Smith et Emily Thornberry et David Lammy des travaillistes l’ont fait aussi.

La chasse est toujours en cours dans les circonscriptions du Premier ministre Boris Johnson et du secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi.

M. Hunt a déclaré qu’il voulait devenir député parce qu’il voulait aider les gens.

Mais il a admis que certains de ses collègues sont « aussi des gens qui aiment bien être sur une scène où le monde peut les voir faire leur bon travail. Ils veulent être un grand joueur.

« Donc, ils ne sont pas les puristes des gens – contrairement aux enseignants ou aux travailleurs caritatifs qui sont heureux de faire leurs bonnes actions en dehors des feux de la rampe. »

Cameron, quant à lui, a accepté, affirmant que les députés aiment beaucoup parler.

«Ils doivent être capables de parler de beaucoup de problèmes, mais ils pourraient peut-être tous écouter davantage aussi.

« Je ne suis pas sûr que j’aimerais être un bon député quand je serai plus vieux. J’aime vraiment les sports et être actif. Je ne pense pas que le travail au Parlement conviendrait à cela.

Lola Hillgrove, 11 ans, est élève à l’école Saint Pierre, à Leigh-on-Sea, Essex et est la jeune circonscription de Sir David Amess.

Elle ne blâme pas les députés pour la récente pénurie de carburant dans certaines parties du Royaume-Uni, mais a été prise au piège lorsque sa famille a dû faire la queue devant la station-service d’Asda pendant deux heures pour faire le plein d’essence et ne pouvait alors obtenir que £ 30 valeur.

« Je pense aussi que pour vraiment aider à protéger notre planète, nous devrions tous apprendre à mieux recycler et à sortir les bacs de recyclage régulièrement. »

Les jeunes députés devraient envoyer leur propre message « parlementaire » sur le changement climatique aux dirigeants mondiaux lors de la conférence sur l’environnement COP26 plus tard cette année.

Ils débattront lors d’une session parlementaire virtuelle qui se tiendra dans une « chambre » de style Chambre des communes, avec la moitié des enfants représentant le gouvernement de Sa Majesté et l’autre l’opposition de Sa Majesté.

Ils voteront ensuite sur les questions environnementales qui les intéressent – aux côtés du Covid-19 et de la technologie.

Le projet, intitulé This House Matters, est considéré comme essentiel pour enseigner aux enfants la valeur de la démocratie.

Sir David a déclaré : « Je veux inspirer les enfants de tout le Royaume-Uni à s’impliquer dans le processus politique dès leur plus jeune âge.

« À mon avis, plus tôt les jeunes s’impliquent en politique, mieux c’est.

Il a expliqué : « Chaque député aura un député junior dans le débat de sa circonscription. Le fait que la technologie existe pour permettre un débat national sans que les enfants quittent leurs circonscriptions est incroyable.

L’entreprise est également soutenue par le Daily Express – qui a lancé avec succès sa croisade Green Britain plus tôt cette année – ainsi que par le site Web éducatif en ligne britannique à succès international Wakelet.

Jamil Khalil, fondateur de Wakelet, a déclaré : « Le changement climatique est devenu très d’actualité pour les jeunes dans les écoles de Grande-Bretagne et nous sommes ravis de participer à un projet aussi vital et important que le Parlement des enfants.

« Il est vraiment important que les enfants soient impliqués dans le processus démocratique dans ce pays, dès le plus jeune âge, et débattent des questions qui comptent vraiment pour eux et pour nous tous. »

La session sera diffusée en direct à 17 heures le vendredi 29 octobre, juste avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021 (COP26) à Glasgow le lundi 1er novembre et se poursuivra jusqu’au 12.

Cameron a dit :

1 – Votre famille a-t-elle eu des problèmes pour faire le plein de sa voiture ?

Oui, nous ne pouvons pas trouver d’essence ou de diesel près de chez nous

2 – Que pensez-vous que nous devrions faire pour aider à protéger notre planète ?

Une certitude est que nous arrêtons de brûler ou d’utiliser des combustibles fossiles. Les voitures électriques sont vraiment importantes, car elles ne rejettent pas d’émissions de CO2 dans l’atmosphère. Peut-être que le gouvernement pourrait aider à rendre les voitures électriques moins chères pour tout le monde.

3 – Pensez-vous que le parlement des enfants est une bonne idée ? Pourquoi?

Oui, car les voix des enfants étant entendues, les personnes âgées ne contrôlent pas tout et peuvent entendre les deux côtés de l’argument.

4 – Pensez-vous que les politiques aiment beaucoup parler ?

Absolument! Ils doivent être capables de parler de beaucoup de sujets, mais peut-être qu’ils pourraient tous écouter davantage aussi !

5 – Aimeriez-vous être député ?

Je ne suis pas sûr, j’aime vraiment le sport et être actif. Je ne pense pas que le travail au Parlement conviendrait à ce

6 – M. Hunt dit qu’il n’était pas bon en maths mais qu’il était bon en langues. Quels sujets pensez-vous que les députés devraient étudier ou maîtriser ?

Je pense qu’il est important que tous les députés aient une bonne compréhension de la linguistique, car lorsqu’ils rencontrent des députés de différents pays, ils peuvent communiquer dans cette langue. De plus, les mathématiques sont importantes, car de nombreuses statistiques sont impliquées.

Jeremy Hunt avec Cameron (Image : Steve Reigate)

Lola Hillgrove, 11 ans, élève de l’école Saint Pierre, Leigh-on-Sea, Essex, enfant députée de Sir David Amess

1 – Votre famille a-t-elle eu des problèmes pour faire le plein de sa voiture ?

-Oui ils ont. Notre famille a dû faire la queue devant la station-service d’Asda pendant deux heures pour faire le plein d’essence et ne pouvait alors obtenir que 30 £.

2 – Que pensez-vous que nous devrions faire pour aider à protéger notre planète ?

-En sortant tous les bacs de recyclage, personne ne met vraiment quoi que ce soit dedans correctement. Peut-être que nous devrions nous améliorer à cela.

3 – Pensez-vous que le parlement des enfants est une bonne idée ? Pourquoi?

-Je pense que c’est une excellente idée pour que les enfants puissent apprendre en écoutant les opinions des autres enfants et décider de quel côté prendre les problèmes.

4 – Pensez-vous que les politiques aiment beaucoup parler ?

-Oui. C’est parce qu’ils veulent partager leurs points de vue avec d’autres politiciens pour les persuader que leurs points de vue sont les bons.

5 – Aimeriez-vous être député ?

-J’aimerais être député quand je serai grand parce que ma famille m’a dit beaucoup de choses qui m’ont intéressé. Je veux partager avec les autres afin que je puisse changer leur point de vue en mon point de vue.

6 – M. Hunt dit qu’il n’était pas bon en maths mais qu’il était bon en langues. Quels sujets pensez-vous que les députés devraient étudier ou maîtriser ?

-Je pense qu’ils devraient être bons en histoire afin qu’ils puissent apprendre d’autres politiciens du passé comme Churchill.

COMMENTAIRE DU MP RT HON ​​JEREMY HUNT



Je suis particulièrement enthousiasmé par un groupe d’élèves incroyablement passionnés qui débattent des problèmes climatiques au prochain Parlement des enfants.

J’espère que le gouvernement publiera un plan avant la COP26 détaillant le logement, les transports et la production d’énergie qui conduiront tous à en faire un véritable succès.

En fin de compte, nous voulons que la voiture de tout le monde soit électrique. Il y a moins de pollution environnementale, moins de pollution sonore. Les problèmes pratiques sont à la fois leur coût et aussi les points de recharge si vous devez vous garer dans la rue. Nous avons besoin de bornes de recharge dans autant d’endroits que de parcmètres.

Je crois toujours que nous pouvons atteindre le Net Zero avant 2050. Nous avons déjà réduit nos émissions de carbone de plus de moitié depuis 1990 et nous faisons mieux que la France, l’Amérique et le Japon.

Pourquoi les gens veulent-ils devenir députés? La plupart des gens commencent avec des motifs nobles. J’étais passionné par la question de la pauvreté en Afrique.

Mais les députés sont aussi des gens qui aiment bien être sur une scène où le monde peut les voir faire leur bon travail. Ils veulent être un grand joueur.

Donc, ils ne sont pas les puristes des gens – contrairement aux enseignants ou aux travailleurs caritatifs qui sont heureux de faire leurs bonnes actions en dehors des feux de la rampe.

Quand j’étais à l’école, j’étais toujours meilleur en langues qu’en maths. Je recommande vraiment d’apprendre une langue étrangère.

Les meilleurs pays sont ouverts aux meilleures idées de l’étranger. Cela vous aide à voir les choses sous un autre angle.

Je n’étais pas si bon en maths, mais cela ne m’a pas empêché en tant que secrétaire à la Santé d’être en charge du plus gros budget du gouvernement.

Tout est possible si vous visez haut et travaillez dur.

