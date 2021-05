Les députés ont dit d’arrêter la chasse aux sorcières à nouveau aux anciens combattants alors que les parachutistes blanchissaient le meurtre d’un tueur de l’IRA | UK | Nouvelles

Johnny Mercer discute de l’aide aux vétérans sur BBC Breakfast

Les deux hommes, dans la soixantaine, qui ont servi en Irlande du Nord pendant les troubles, sont sortis de la cour après cinq ans d’enfer. L’amiral Lord West, à gauche, un ancien chef de la Royal Navy, a déclaré: «Il est temps d’arrêter les harcèlements cruels de nos anciens combattants. «Nous devons tracer une ligne en dessous maintenant.» Les deux anciens combattants âgés de NI, dont l’un avait subi un accident vasculaire cérébral, ont été inculpés pour le meurtre du terroriste irlandais le plus recherché, Joe McCann, à Belfast en 1972.

Après sa mort, l’IRA officiel a déclaré qu’il avait tué 15 soldats britanniques.

Le juge M. le juge O’Hara a statué vendredi que les déclarations faites par les soldats A et C à l’époque étaient irrecevables en tant qu’éléments de preuve.

L’accusation a décidé hier de ne pas faire appel de sa décision, ce qui a conduit à l’acquittement du couple de personnes âgées, qui sont dans la soixantaine et ne peuvent être nommées pour leur sécurité.

La décision a été saluée comme juste, mais la décision de poursuivre les deux anciens combattants jusqu’à un procès criminel a suscité une vive colère.

L’amiral Lord West a ajouté: «En Irlande du Nord, il semble que ce soit une parodie que les terroristes qui ont commis des atrocités terribles ne soient pas poursuivis, alors que les militaires vieillissants qui faisaient de leur mieux pour faire leur devoir sont réexaminés encore et encore.

Les partisans des soldats A et C célèbrent la nouvelle (Image: Mark Marlow / PA Wire)

«Ces événements remontent à si longtemps, cela n’a plus de sens.

«Le gouvernement a promis dans son manifeste qu’il ferait quelque chose à ce sujet. Bien qu’ils aient fait quelque chose au sujet des opérations à l’étranger, ils n’ont rien fait pour l’Irlande du Nord.

«Ces hommes ont subi de terribles pressions et ce n’est pas la manière de continuer. Nous devons faire quelque chose à ce sujet.

Des experts juridiques ont également critiqué la procédure.

Hilary Meredith, présidente de Hilary Meredith Solicitors, a déclaré: «Ce procès n’aurait jamais dû avoir lieu.

«Le gouvernement devrait baisser la tête de honte. Où est la législation pour protéger nos anciens combattants qui ont servi en Irlande du Nord? Cette chasse aux sorcières doit cesser tout de suite. “

L’associé principal de Devonshires qui représentait les soldats A et C, Philip Barden, a demandé une enquête indépendante pour déterminer si la décision de poursuivre était «politique».

Joe McCann de l’IRA a été abattu à Belfast en 1972 (Image: document de la famille McCann)

M. Barden a déclaré: «Le stress de ces procédures sur les soldats et leurs familles ne peut être sous-estimé.

«Au cours des cinq dernières années, les soldats se sont battus pour maintenir leur anonymat au motif qu’ils seraient confrontés à des risques réels et imminents pour leur vie et leur sécurité physique contre les terroristes, si leurs noms devaient être publiés.

«J’appelle à une enquête par un juge principal pour enquêter sur le processus de prise de décision et pour m’assurer que la décision de poursuivre ces anciens combattants n’était pas politique.»

On pense que le procès a coûté au contribuable environ 1 million de livres sterling et soumis les deux vieux soldats à un stress immense.

Le ministère public d’Irlande du Nord a laissé entendre que l’effondrement de l’affaire pourrait affecter les procès d’autres anciens combattants sur les meurtres dits «hérités» des troubles. À présent, les procureurs doivent examiner les preuves dans sept autres affaires impliquant des anciens combattants d’Irlande du Nord à la suite de l’effondrement du procès pour meurtre de Joe McCann. Dans quatre des cas, une décision de poursuivre a déjà été prise.

Dans les trois autres cas, une décision est toujours pendante.

Cette photo montrerait Joe McCann avec un fusil (Image: NC)

La campagne Trahison de nos anciens combattants du Daily Express exige justice pour les militaires du NI.

L’ancien soldat Johnny Mercer MP, qui a été limogé en tant que ministre de la Défense le mois dernier après s’être plaint de l’échec de la protection des vétérans du NI, a déclaré: «Je suis ravi pour les soldats qui peuvent maintenant, espérons-le, vivre leur vie en paix. Mais le gouvernement a fait des promesses très claires, et le Premier ministre a fait des promesses très claires, sur la législation pour mettre fin à la poursuite incessante de ceux qui ont servi leur pays en NI. Il est temps d’agir dans ce sens. »

M. Mercer devrait diriger un rassemblement d’anciens combattants devant le Parlement samedi.

Boris Johnson fait maintenant face à des pressions pour honorer une promesse manifeste de protéger le personnel militaire et les anciens combattants contre les poursuites «vexatoires».

Johnny Mercer a été limogé le mois dernier après s’être plaint de ne pas avoir protégé les vétérans du NI (Image: Liam McBurney / PA Wire)

La nouvelle loi sur les opérations à l’étranger fixe un délai de cinq ans pour les poursuites à moins qu’il n’y ait des preuves nouvelles et convaincantes – mais elle ne s’applique pas à l’Irlande du Nord.

La famille de McCann va maintenant demander une enquête sur son meurtre, au cours de laquelle les soldats A et C pourraient être contraints de témoigner.

M. McCann a été abattu après avoir résisté à son arrestation par un policier en civil. Il n’était pas armé à l’époque.

Sa fille Aine a déclaré: «Le juge avait raison lorsqu’il a utilisé le mot épouvantable pour décrire l’échec de l’État à tous les niveaux en relation avec le meurtre de Joe McCann.

«La justice pénale a échoué, non seulement dans ce cas, mais dans le cas de nombreuses autres familles.»

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le MOD a pris note de la décision du tribunal, qui a été saluée par le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

«Les soldats A et C ont reçu une représentation juridique indépendante, financée par le MOD, tout au long. Le secrétaire à la Défense a veillé à ce qu’une aide juridique et sociale soit fournie à toutes les personnes impliquées dans ce processus. »