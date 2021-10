Les députés qui dénigrent le Brexit à nouveau alors qu’ils ripostent au pacte néo-zélandais | Politique | Nouvelles

Hier, le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu par appel vidéo avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern pour convenir des termes du pacte. Salué comme un accord « de classe mondiale », il devrait réduire la bureaucratie pour les entreprises et mettre fin aux droits de douane sur les exportations.

Des droits de douane pouvant atteindre 10 % seront supprimés sur une vaste gamme de produits britanniques, des vêtements et chaussures aux bus, navires, bulldozers et excavatrices.

L’accord est intervenu après 16 mois d’intenses négociations et a été salué par les groupes d’entreprises.

Mais au milieu des célébrations, un groupe d’anciens députés en grande partie restants a déclaré que l’accord valait considérablement moins que le commerce avec l’UE et que les ministres devraient consacrer leur temps à l’amélioration des relations avec Bruxelles.

La députée Hilary Benn, présidente de la Commission britannique du commerce et des affaires interpartis et intersectorielles, a déclaré : « Je me réjouis de cette annonce, mais géographiquement, la Nouvelle-Zélande est l’un des pays les plus éloignés de nous.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

« Et avec une population beaucoup plus petite que le Royaume-Uni, les opportunités d’exportation d’un nouvel accord seront, bien que bienvenues, petites en termes de notre commerce global.

« L’augmentation des échanges avec des pays lointains, avec toutes les émissions de CO2 liées au transport de marchandises, soulève de profondes questions avant la COP26.

« C’est pourquoi le gouvernement doit s’efforcer d’améliorer son accord défectueux avec l’UE pour soutenir les entreprises britanniques en difficulté et faire plus pour maintenir nos engagements climatiques. »

Tous les députés de la Commission, à l’exception d’un, ont soutenu Remain lors du référendum de 2016.

La Commission a été créée par M. Benn en avril pour examiner les accords commerciaux du Royaume-Uni.

Son secrétariat est assuré par le groupe Best for Britain qui a été lancé en 2017 dans le but d’arrêter le Brexit.

LIRE LA SUITE : Abandonnez l’approche enfantine ! La nouvelle alliance Royaume-Uni-UE sur le Brexit lance un ultimatum

« C’est une semaine fantastique pour Global Britain.

« Mardi, nous avons levé près de 10 milliards de livres sterling d’investissements pour les industries du futur, et ce nouvel accord contribuera à stimuler la croissance verte ici et à l’autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. »

Mme Ardern a ajouté : « Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande sont de grands amis et des partenaires proches.

« Les liens historiques qui nous unissent sont profonds.

« Cet accord de libre-échange de classe mondiale jette les bases de liens encore plus forts alors que les deux pays s’engagent dans une nouvelle phase de notre relation.

« C’est bon pour nos économies, nos entreprises et nos gens. »

En plus de réduire les tarifs, l’accord permettra aux Britanniques d’acheter plus facilement et moins cher des produits néo-zélandais de haute qualité tels que le vin Sauvignon Blanc, le miel de Manuka et les kiwis.

Le gouvernement a déclaré que les travailleurs britanniques tels que les avocats et les architectes pourront également travailler plus facilement en Nouvelle-Zélande.