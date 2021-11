Les députés russes veulent que la banque centrale « envisage la propagation de la cryptographie »

Source : AdobeStock / 999xy

Les législateurs et les régulateurs russes font pression pour un changement de crypto, mais ils devront probablement rivaliser avec un ennemi familier sur tout ce qui concerne la crypto dans le pays : le farouchement anti-crypto. Banque centrale .

Dans une interview avec RIA Novosti, Alexey Savatyugin, l’auditeur de la Chambre des Comptes (l’organe parlementaire qui s’occupe du contrôle financier), a déclaré que les actifs cryptographiques « sont un élément important » et impossible à ignorer « du système financier mondial ».

L’auditeur a déclaré :

« La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies dépasse 2 000 milliards de dollars, ce qui est plus que la capitalisation totale du marché boursier russe. Il ne sera pas possible de l’ignorer, d’autant plus qu’en Russie, de nombreuses personnes extraient des jetons et investissent dans des crypto-monnaies. Cela signifie qu’il est temps d’introduire une sorte de réglementation normative dans le secteur ».